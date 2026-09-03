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Dünya İran’dan Hürmüz’de 56 gemiye yaptırım tehdidi
Dünya

İran’dan Hürmüz’de 56 gemiye yaptırım tehdidi

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İran’dan Hürmüz’de 56 gemiye yaptırım tehdidi

İran, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kurallarını ihlal ettiğini belirttiği 11 gemiyi daha kara listeye aldı. Böylece listedeki gemi sayısı 56’ya yükselirken, yeni geçişlerde para cezası, alıkoyma veya gemiye el koyma yaptırımlarının uygulanabileceği bildirildi.

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini yönetmek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Boğaz Yönetimi (PGSA), kara listeyi genişlettiğini duyurdu.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, İran’ın belirlediği seyir protokollerine uymadığı ileri sürülen 11 gemi daha listeye eklendi.

“GEMİLERE EL KONULABİLİR”

PGSA, kara listedeki gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan yeniden geçmeye çalışmaları durumunda çeşitli yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladı.

Açıklamada, “Hürmüz Boğazı için İran protokollerini ihlal eden gemiler, gelecekteki geçişlerinde para cezası, alıkonulma veya el koyma dahil kısıtlamalarla karşılaşacaktır” denildi.

Listede bulunan gemilerle iş birliği yapan diğer deniz araçlarının da kara listeye alınabileceği belirtildi.

ENERJİ ŞİRKETLERİNE AİT TANKERLER LİSTEDE

İran’ın 2 Eylül itibarıyla kara listeye aldığı gemiler arasında LNG, LPG ve ham petrol tankerleri bulunuyor.

Listede Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ADNOC Logistics, şirketin iştiraki Navig8 ve Suudi Arabistan merkezli Bahri ile bağlantılı gemilerin yer aldığı bildirildi. Çin bağlantılı iki geminin de kara listeye alınması dikkati çekti.

İran, daha önce 24 Ağustos’ta “seyir kurallarını ihlal ettikleri” gerekçesiyle 45 tankeri listeye eklediğini açıklamıştı.

HÜRMÜZ’DE GEÇİŞLER YENİDEN DURDURULDU

Tahran yönetimi, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırılarının ardından başlayan savaş sırasında Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri büyük ölçüde kısıtladı.

İran ile ABD arasında 17 Haziran’da imzalanan mutabakat zaptının ardından deniz trafiğine yeniden izin verildi. Ancak mutabakatın uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmaların 8 Temmuz’da yeniden başlaması üzerine İran, 12 Temmuz’da boğazı tekrar kapattı.

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