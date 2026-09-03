Ertuğrul Doğan yabancı hoca gelecek dedi ve bomba her an patlayabilir...
Ertuğrul Başkan'ın yabancı hoca gelecek demesi sonrası en güçlü aday Pereira oldu.
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Ertuğrul Başkan'ın yabancı hoca gelecek demesi sonrası en güçlü aday Pereira oldu.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un listesinde Vitor Pereira da yer alıyor. Portekizli çalıştırıcının, bordo-mavililerin ilgisi karşısındaki tutumu belli oldu.
Trabzonspor, Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışıyor. Bordo-mavililerin Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'yı da listesine aldığı belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı çalıştıran Vitor Pereira, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Son olarak Nottingham Forest'ı çalıştıran Vitor Pereira, İngiliz ekibinin başında 20 maça çıktı. Nottingham Forest bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
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