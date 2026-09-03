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Ertuğrul Doğan yabancı hoca gelecek dedi ve bomba her an patlayabilir... İşin uzmanından altın tavsiye! Mevsim geçişinde bağışıklık sistemi için mutlaka bunları tüketin Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı? Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Sözleşmeyi feshettiler Kiracılar dikkat: Eylül ayı kira artış oranı açıklandı Galatasaray gündemi deprem misali sarsılacak: Masaya yumruğunu vurdu Alman yıldız... Xiaomi’den Türkiye’de yeni giyilebilir teknoloji atağı Sektörde yeni gelir kapısı açıldı: ‘AI çöpü’ temizleme mesaisi! Yapay zeka hataları aldı başını gidiyor Sokak ortasında dehşet! Manevra yapan beton mikseri can aldı! Brezilya basını duyurdu: Kimin bu Bidon? Seçim yapacak ama...
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Ertuğrul Doğan yabancı hoca gelecek dedi ve bomba her an patlayabilir...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ertuğrul Doğan yabancı hoca gelecek dedi ve bomba her an patlayabilir...

Ertuğrul Başkan'ın yabancı hoca gelecek demesi sonrası en güçlü aday Pereira oldu.

#1
Foto - Ertuğrul Doğan yabancı hoca gelecek dedi ve bomba her an patlayabilir...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un listesinde Vitor Pereira da yer alıyor. Portekizli çalıştırıcının, bordo-mavililerin ilgisi karşısındaki tutumu belli oldu.

#2
Foto - Ertuğrul Doğan yabancı hoca gelecek dedi ve bomba her an patlayabilir...

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışıyor. Bordo-mavililerin Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'yı da listesine aldığı belirtildi.

#3
Foto - Ertuğrul Doğan yabancı hoca gelecek dedi ve bomba her an patlayabilir...

Sabah'ta yer alan habere göre, son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı çalıştıran Vitor Pereira, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

#4
Foto - Ertuğrul Doğan yabancı hoca gelecek dedi ve bomba her an patlayabilir...

Son olarak Nottingham Forest'ı çalıştıran Vitor Pereira, İngiliz ekibinin başında 20 maça çıktı. Nottingham Forest bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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