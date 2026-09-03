Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı?
Gündemi altüst edecek bir gelişme daha yaşanacak...
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Gündemi altüst edecek bir gelişme daha yaşanacak...
Galatasaray orta sahasına taraftarın istediği 'takviyeyi' yapamadı… Ancak bu yapamayacak demek değil, sadece Şampiyonlar Ligi'ne yetiştiremedi. Okan Buruk'un talebiyle öyle bir isim üzerinde duruluyor ki kafalar kazan. Çünkü Manchester City'de Enzo Maresca'nın görmezden geldiği sol bek Rayan Aït-Nouri'yi Okan Buruk, defansif 8 numara oynayabileceğini düşünerek transferi için baskı yapıyor.
Okan Buruk'un isteğiyle Galatasaray "şapkadan tavşan çıkaracak" hamle için pusuya yattı... Sarı-kırmızılı yönetim menajerler tarafından önerilen Rayan Aït-Nouri'yi alıp sol bek ya da sol önde oynatmak yerine orta sahada Okan Buruk'un ihtiyacı olan, defansif özellikleri ağır basan 8 numara olarak sahaya sürmek için şartları zorluyor.
1 Eylül günü sabahtan akşama kadar City'den United'a gitmek için Manchester'daki evinde bekleyen Rayan Aït-Nouri'nin menajerliğini yapan babası Galatasaray'ı aradı. City'den ayrılık için izin aldıklarını, anlaşma olursa oğlunun Galatasaray forması giymek ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini iletti.
Galatasaray tüm gün boyunca City ile Rayan Aït-Nouri için temaslar gerçekleştirdi. Ancak operasyon ilerlemedi... UEFA'ya kadrolar verildi. Galatasaray bu dakikadan sonra Cezayirli için şartları zorlamaya devam edebilir. Ancak Rayan Aït-Nouri, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağı için gelir mi? O başka bir kısım. Ancak City'nin yeni hocası Enzo Maresca bu sezon geride kalan 3 maçta da Cezayirli sol bekine 1 dakika bile süre vermedi. Aklında yok. Okan Buruk, Aït-Nouri'yi bir bek oyuncusuna göre top kontrolü ve çalım yeteneği üst düzeyde olarak görüyor. Ön alanda veya baskı altında yön değiştirip çizgiye inmek yerine merkeze kat ederek oyun kurabileceğine inanıyor.
Wolverhampton’da özellikle Gary O'Neil döneminde iç bek olarak sıkça kullanıldı. Savunma kurarken sol bekte başlasa da hücum geçişlerinde merkez orta sahaya geçerek 8 numara gibi ceza sahası çevresine sızdı.
Ceza sahasına ve "half-space" bölgelerine yaptığı topsuz koşularla pozisyon üretme kapasitesi ile Okan Buruk'a göre, alabilirse defansif özellikleri yüksek bir 8 numara gibi kendisini kullanabilir.
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