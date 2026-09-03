Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı?

Galatasaray tüm gün boyunca City ile Rayan Aït-Nouri için temaslar gerçekleştirdi. Ancak operasyon ilerlemedi... UEFA'ya kadrolar verildi. Galatasaray bu dakikadan sonra Cezayirli için şartları zorlamaya devam edebilir. Ancak Rayan Aït-Nouri, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağı için gelir mi? O başka bir kısım. Ancak City'nin yeni hocası Enzo Maresca bu sezon geride kalan 3 maçta da Cezayirli sol bekine 1 dakika bile süre vermedi. Aklında yok. Okan Buruk, Aït-Nouri'yi bir bek oyuncusuna göre top kontrolü ve çalım yeteneği üst düzeyde olarak görüyor. Ön alanda veya baskı altında yön değiştirip çizgiye inmek yerine merkeze kat ederek oyun kurabileceğine inanıyor.