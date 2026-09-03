  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ertuğrul Doğan yabancı hoca gelecek dedi ve bomba her an patlayabilir... İşin uzmanından altın tavsiye! Mevsim geçişinde bağışıklık sistemi için mutlaka bunları tüketin Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı? Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Sözleşmeyi feshettiler Kiracılar dikkat: Eylül ayı kira artış oranı açıklandı Galatasaray gündemi deprem misali sarsılacak: Masaya yumruğunu vurdu Alman yıldız... Xiaomi’den Türkiye’de yeni giyilebilir teknoloji atağı Sektörde yeni gelir kapısı açıldı: ‘AI çöpü’ temizleme mesaisi! Yapay zeka hataları aldı başını gidiyor Sokak ortasında dehşet! Manevra yapan beton mikseri can aldı! Brezilya basını duyurdu: Kimin bu Bidon? Seçim yapacak ama...
Spor
7
Yeniakit Publisher
Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı?

Gündemi altüst edecek bir gelişme daha yaşanacak...

#1
Foto - Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı?

Galatasaray orta sahasına taraftarın istediği 'takviyeyi' yapamadı… Ancak bu yapamayacak demek değil, sadece Şampiyonlar Ligi'ne yetiştiremedi. Okan Buruk'un talebiyle öyle bir isim üzerinde duruluyor ki kafalar kazan. Çünkü Manchester City'de Enzo Maresca'nın görmezden geldiği sol bek Rayan Aït-Nouri'yi Okan Buruk, defansif 8 numara oynayabileceğini düşünerek transferi için baskı yapıyor.

#2
Foto - Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı?

Okan Buruk'un isteğiyle Galatasaray "şapkadan tavşan çıkaracak" hamle için pusuya yattı... Sarı-kırmızılı yönetim menajerler tarafından önerilen Rayan Aït-Nouri'yi alıp sol bek ya da sol önde oynatmak yerine orta sahada Okan Buruk'un ihtiyacı olan, defansif özellikleri ağır basan 8 numara olarak sahaya sürmek için şartları zorluyor.

#3
Foto - Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı?

1 Eylül günü sabahtan akşama kadar City'den United'a gitmek için Manchester'daki evinde bekleyen Rayan Aït-Nouri'nin menajerliğini yapan babası Galatasaray'ı aradı. City'den ayrılık için izin aldıklarını, anlaşma olursa oğlunun Galatasaray forması giymek ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini iletti.

#4
Foto - Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı?

Galatasaray tüm gün boyunca City ile Rayan Aït-Nouri için temaslar gerçekleştirdi. Ancak operasyon ilerlemedi... UEFA'ya kadrolar verildi. Galatasaray bu dakikadan sonra Cezayirli için şartları zorlamaya devam edebilir. Ancak Rayan Aït-Nouri, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağı için gelir mi? O başka bir kısım. Ancak City'nin yeni hocası Enzo Maresca bu sezon geride kalan 3 maçta da Cezayirli sol bekine 1 dakika bile süre vermedi. Aklında yok. Okan Buruk, Aït-Nouri'yi bir bek oyuncusuna göre top kontrolü ve çalım yeteneği üst düzeyde olarak görüyor. Ön alanda veya baskı altında yön değiştirip çizgiye inmek yerine merkeze kat ederek oyun kurabileceğine inanıyor.

#5
Foto - Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı?

Wolverhampton’da özellikle Gary O'Neil döneminde iç bek olarak sıkça kullanıldı. Savunma kurarken sol bekte başlasa da hücum geçişlerinde merkez orta sahaya geçerek 8 numara gibi ceza sahası çevresine sızdı.

#6
Foto - Gündemi altüst edecek bir gelişme daha: Cim-Bom şapkadan tavşan çıkaracak mı?

Ceza sahasına ve "half-space" bölgelerine yaptığı topsuz koşularla pozisyon üretme kapasitesi ile Okan Buruk'a göre, alabilirse defansif özellikleri yüksek bir 8 numara gibi kendisini kullanabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sevda Türküsev'den tutuklanan sapkın öğretmene tepki: Girdim ne paylaşıyor diye baktım! Ya sen nasıl bir insansın?
Gündem

Sevda Türküsev'den tutuklanan sapkın öğretmene tepki: Girdim ne paylaşıyor diye baktım! Ya sen nasıl bir insansın?

Sosyal medyada 'Fidan Hoca' lakabıyla bilinen ve 'müstehcenlik' suçundan tutuklanan Fidan Atalay'a tepke gösteren Sevda Türküsev, "Instagram..
Arşivinden neler çıktı neler? Mansur’un avukatı Deniz Feneri kumpasçısı çıktı
Gündem

Arşivinden neler çıktı neler? Mansur’un avukatı Deniz Feneri kumpasçısı çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın avukatı olan Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunan Nadir Türksaslan’ı..
Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu
Ekonomi

Türkiye'nin en zenginiydi! Sadece 2 yılda dibe vurdu

2023 yılında 5 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak gösterilen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başk..
FETÖ elebaşının ölüm haberini verirken FETÖ’cü mankurtları çok sinirlendirmişti! TRT spikeri: Az bile söyledim o soysuz kansız, vatansız teröriste...
Gündem

FETÖ elebaşının ölüm haberini verirken FETÖ’cü mankurtları çok sinirlendirmişti! TRT spikeri: Az bile söyledim o soysuz kansız, vatansız teröriste...

TRT Haber spikeri Oya Eren, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini canlı yayında sunduğu anlarda kullandığı "Tüm ömrü Türkiye Cumhuri..
Bahçeli’den Amedspor üzerinden çok sert uyarı: Terörsüz Türkiye’yi sabote planı!
Gündem

Bahçeli’den Amedspor üzerinden çok sert uyarı: Terörsüz Türkiye’yi sabote planı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor üzerine yapılan araştırma ile Türk milletinin dini inançlarını konu alan anketlere sert tepki gös..
Aydın’da feci kaza! Genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Aydın’da feci kaza! Genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesindeki Ankara Evleri Kavşağı’nda motosiklet ile iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan mo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23