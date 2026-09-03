3 Eylül 2006: Bayram Ali Öztürk'ün vefatı (Âlim)

Bayram Ali Öztürk, 01.03.1952’de Adapazarı ili Karasu ilçesinde doğdu. Beş aylıkken babasının vefatıyla yetim kaldı. İki yıl sonra da annesinin yeni evlilik yapmasıyla yetim ve öksüz kalan Bayram Hoca’ya, iki-üç yaşlarından itibaren çocukluk yıllarında Sakarya’da ikamet eden halası Kâniye Hanım ve babaannesi baktı. On iki-on üç yaşlarından itibaren evlenene kadar ise şehirde okumak için yanında kaldığı amcası Hacı Bilal Öztürk babalık yaparak onu okuttu.





Bayram Ali Öztürk hocanın gençliği



Amcası Bilal Öztürk’ün himayesinde ilk orta ve liseyi Adapazarı’nda bitirip o zamanki adı Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü olan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. Yörenin tanınmış âlimlerinden Mehmet Tavaslıoğlu’ndan Eğitim aldıktan sonra memleketi Adapazarı’na döndü.



Bayram Ali Öztürk; Mahmut Efendi Hz.leri amcası Bilal Öztürk’ü tanıması vesile ile İsmailağa Cemaati ile tanışarak İstanbul’a geldi ve orada ders vermeye başladı.







Efendi Hz.leri İmam Rabbani Hz’nin Mektubat’ını okuyup şerh etme görevini ona verdi. Zamanla Mektubat derslerinde o derece uzmanlaşır ki birçok Hocanın okumaya cesaret edemediği mektupları kürsüde şerh etti. Bu yönü “Mektubatçı Bayram Hoca” diye tanınmasına sebep oldu.



İlme çok düşkün olan Bayram Ali Öztürk Mahmut Efendi Hz, Sadreddin Yüksel, Halil Günenç, Mehmet Savaş gibi âlimlerden dersler aldı. Bunlara Hukuk eğitimini de ekledi. Psikolojiden felsefeye, İslâmi İlimlerden Sosyolojiye kadar her alandaki muazzam bilgi birikimi ve muhatabının içine saygı ile karışık bir muhabbet salan heybeti onunla konuşan kişinin dikkatini çeken en önemli özelliğidir.





Bayram Ali Öztürk hocanın gençliği şehit edildiği zaman üzerinde bulunan cübbesi



Ömrünü kitaplara vakfetti. Devlet Kütüphanelerinin birçoğundan daha büyük bir kütüphaneye sahip oldu. Ardında 20 bin ciltlik bir kütüphane bıraktı.





Cenaze namazı



Arapça, Osmanlıca, Farsça, İngilizce ve Fransızca biliyordu. 2 kız 1 erkek çocuk ve 4 torun sahibi Bayram Ali Öztürk, 03.09.2006 sabahı 07.30’da İsmailağa Camii Şerifinde sabah namazının ardından vermiş olduğu dersin bitiminde Mustafa Erdal adındaki bir meczubun bıçaklı saldırısı sonucu şehid oldu.