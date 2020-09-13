Verilerimiz yerli teknolojiye emanet

60 ve 80 GHz frekanslarında radyolink üretimi için düğmeye basıldı. Radyolinklerin kontrol edilebilmeleri için gerekli NMS (Network Management System) yazılımı da yerli olarak geliştirildi. CTech, Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden biriyle yaptığı anlaşma kapsamında 5 binden fazla radyolink ünitesi üretimi gerçekleştirecek. İlk teslimatı yapılan radyolinklerin Erzurum’da kurulumları tamamlandı, performans takip çalışmaları da devam ediyor. Şu anda 2 Gbps olan baz istasyonu başına transmisyon kapasitesi ihtiyacının yakın zamanda 10 Gbps ve 2025’te 20 Gbps seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. 6G’de 2030 yılında 1000 Gbps transmisyon kapasiteleri gündeme gelecek. 2025 yılı sonuna kadar Türkiye’de yaklaşık 60 bin radyolink kurulacak