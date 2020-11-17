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Ekonomi Vergi ve borç yapılandırması peşin ödenirse ne kadar indirim olacak?
Ekonomi

Vergi ve borç yapılandırması peşin ödenirse ne kadar indirim olacak?

Vergi borcu erken ödenirse indirim yapılacak mı? | Vergi borcu faizi silinecek mi? | Vergi ve borç yapılandırılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Borç yapılandırması yapmak isteyenler borçlarını erken ödemeleri halinde bir indirim olup olmayacağını araştırıyor. Peki, vergi borcuna indirim yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:26:00 -
Vergi ve borç yapılandırması peşin ödenirse ne kadar indirim olacak?

Vergi borcu nasıl ödenecek? | Vergi borcu olan vatandaşların beklediği haber geldi. "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla;  Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. Vatandaşlar yapılandırma işlemi öncesinde bir indirimin olup olmayacağını araştırmaya başladı. Vergi borçlarına indirimi yapılacak mı?

Vergi ve borç yapılandırması peşin ödenirse ne kadar indirim olacak?

Vergi ve borç yapılandırmasından yararlanacak olanlar indirim uygulanıp uygulamayacağını merak ediyor. Yapılandırma işlemiyle borçlar 18 taksite bölünecek. Ayrıca taksitler 2 ayda bir ödenecek. Borcunu peşin ödeyecek olanlara ise yüzde 90’a kadar indirim yapılacağı belirtildi.

Borçlar vergi dairelerine, ilgili kurumlara ödenebiliyor. Arzu edenler online olarak borçlarını ödeyebilir. Bunun için vatandaşlar İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesini kullanabilir. İnteraktif Vergi Dairesi’ne TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yaptığınızda sol kısımda yer alan menüden borç işlemlerinizle ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

İNTERNET VERGİ DAİRESİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

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