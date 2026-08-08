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Yerel 6284 sayılı kanun bir yuvayı daha parçalıyordu! Uzaklaştırma kararı olan baba çocuklarıyla intihara kalkıştı
Yerel

6284 sayılı kanun bir yuvayı daha parçalıyordu! Uzaklaştırma kararı olan baba çocuklarıyla intihara kalkıştı

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6284 sayılı kanun bir yuvayı daha parçalıyordu! Uzaklaştırma kararı olan baba çocuklarıyla intihara kalkıştı

“Kadının beyanı esastır” düsturuyla yola çıkılan ve çoğu zaman suistimal edilen 6284 sayılı yasa, az kalsın bir yuvayı daha ateşe atacaktı. Erzurum’un Palandöken ilçesinde çocuklarıyla birlikte balkona çıkarak intihar girişiminde bulunan ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları ve eşinin olay yerine gelmesiyle ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Erzurum’un Palandöken ilçesi Zeynep Sokak üzerinde meydana geldi. Bir vatandaşın intihar girişiminde bulunacağı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, bir apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda bulunan ve yanında iki çocuğunun da olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Uzun süren ikna çalışmaları sırasında şahsın, eşi olay yerine gelmeden aşağı inmeyeceğini söylemesi üzerine kadına ulaşıldı.

 

Şahsın eşinin olay yerine getirilmesinin ardından ikna olan şahıs, balkondan indi. Polis ekipleri tarafından güvenli şekilde aşağı indirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

Yapılan incelemelerde şahıs hakkında daha önce verilmiş uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi. Böylece 6284'ün nasıl mağduriyetlere ve aile trajedilerine yol açtığı bir kez daha ortaya serildi.

 

Olayın ardından şahsın eşi de şikayetçi olmak üzere ekipler tarafından emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Yorumlar

Aloo

Reisi Allah için çok seviyorum. Ama aklımıda kiraya vermem.Covit asisina kol uzattığı zamanda dinlemedim,basini kızının çektiği kademin marifeti olan "kadının beyanı esastır "yaygarasinada asla evet demedim. Bir kanun yapılırken ekşisi,artışı degerlendirilmeden ,toplumsal gerçeklik ve soyun devamı irdelenmeden, oldu bittiye getirilerek gündeme sokulan ve yuvalarin asayisle değil, ahlak ve sevgi ve dahi geçim endeksiyle ayakta tutulabilecegini anlamadan ve anlatmadan,kanaate varmak ve bu minvalde harekete geçmek KESİNLİKLE TOPLUMUN ALTINA KONMUS BIR DİNAMİTTİR..!

Nuri DOĞANCIOĞLU

Ben Bu kararı doğru bulmuyorum. Kadının Beyanı esastır. Peki Kadının Yalan veya doğru söylediğini nasıl anlayacağız? kadın yalan beyan veremez mi? Yargıyı Yanıltamaz mı? Peki o zaman ne olacak? Adalet nasıl Sağlanacak? Burada erkeği veya kadını değilde, kim haklıysa kim doğru ise ona bakılacak.
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