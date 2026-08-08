Kanada'da büyük felaket! 20 bin kişi tahliye edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Büyük yangınla mücadele eden Kanada, yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi. Ülkede bu yıl 3.9 milyon hektar alan yandı.
Kanada'da orman yangınları sürüyor. British Columbia eyaletine bağlı Summerland yakınlarında dün başlayan Bald Range orman yangını kontrolden çıktı.
Alevler yaklaşık 9 bin 500 hektarlık bir alanı küle çevirdi. Yangının boyutunun neredeyse iki kat artması sonucu Summerland bölgesinde acil durum ilan edildi.
Summerland'ın yaklaşık 12 bin kişilik nüfusunun tamamı ve komşu Peachland'ın yaklaşık 8 bin 500 sakini için tahliye emri verildi.
Kanada Kurumlararası Orman Yangınları Merkezi'ne göre bu yıl ülkede 3.9 milyon hektarlık alan yangınlarda kül oldu.