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Dünya Erakçi: ABD ihlallerini telafi etmeli! Hürmüz açılır ama şartlarımız var
Dünya

Erakçi: ABD ihlallerini telafi etmeli! Hürmüz açılır ama şartlarımız var

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Erakçi: ABD ihlallerini telafi etmeli! Hürmüz açılır ama şartlarımız var

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılması için Washington'ın adımlarını işaret ederek şartlarımız var mesajı verdi. ABD'nin mutabakat ihlallerini telafi etmesi gerektiğini belirten Erakçi, Umman ile yeni güzergah konusunda uzlaşıya çok yaklaştıklarını duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanı Erakçi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile üst düzey yetkililerin katılımıyla "Gazeteciler Günü" dolayısıyla İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir güzergah belirlenmesi konusunda Umman ile görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirterek, "Hürmüz Boğazı’nın açılması, ABD tarafından İslamabad Mutabakat Zaptı’nın ihlal edilmesinin telafi edilmesi dahil olmak üzere diğer şartlara bağlıdır." dedi.

İranlı Bakan, ABD'nin temmuz başında başlattığı müdahalelerden önce Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin savaş öncesi seviyenin yüzde 60'ına kadar toparlandığını belirterek, "Mutabakatın ihlal edilmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim rolünün zayıflatılması kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

“HÜRMÜZ AÇILIR AMA ŞARTLARIMIZ VAR“

Umman ile geçici bir güzergah üzerinde çalışıldığını aktaran Erakçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Hürmüz Boğazı'ndaki önceki Trafik Ayrım Düzeni (TAD) artık Tahran için kabul edilebilir değil. Umman ile devam eden görüşmeler, güncellenmiş haritalara dayalı askeri ve deniz müzakereleri sonrasında kalıcı bir TAD için temel oluşturacak geçici bir rota belirlemeye odaklanıyor.

Teknik ve hukuki karmaşıklıklar göz önüne alındığında, şu anda geçici bir geçiş hattından söz ediyoruz. Nihai düzenleme sağlanıncaya kadar bu geçici uygulama esas alınacaktır."

"İki ülkenin kara ve deniz kuvvetleri arasında mevcut haritalar temelinde görüşmeler yapıldı ve bu görüşmelerin sonuçlanmasının ardından yeni güzergah belirlenecektir." diyen Erakçi, yeni güzergahın belirlenmesinde teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını ifade etti.

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Yorumlar

Takiyyenin bini, bir para.

Müslüman Katili şiii İran, deyim yerinde ise naz yapıyor. Sahibi ABD'nin nazik davranmasını bekliyor, sanki kendileri Müslüman Katili elleri kanlı melun münafık İran değilmiş de sütten çıkmış ak kaşık muamelesi görmek istiyor. şiii İran, Müslüman katilidir ve azlimlikte melunlukta Müslüman Katilliğinde gavur İsrail'i bile geçmiştir. Müslümanlar, Müslüman görünümlü münafıkların takiyyelerine aldanmamalı, tezgahlarına oyunlarına gelmemelidir.

Going

Dost ve Kardeş ülke, bende bunu kuzen ülke olarak bilirdim.
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