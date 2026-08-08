Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu! Cansever 59 yaşında hayatını kaybetti

Arabesk ve Balkan ezgilerini kendine özgü yorumuyla birleştiren Cansever hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aralık ayında lösemi teşhisi konulan Cansever, Almanya’da ilik nakli olmuştu.

Lösemi tedavisi görüyordu

90’lı yıllara damga vuran Cansever, bir süredir kan kanseriyle mücadele ediyordu. Almanya’da tedavi gören sanatçıya 26 Mart 2026’da ilik nakli yapılmış, operasyonun başarılı geçtiği açıklanmıştı.

Tedavi sürecinde zaman zaman sağlık durumuna ilişkin paylaşımlar yapan Cansever, son mesajında ateş ve düşük tansiyon sorunları yaşadığını belirtmişti.

Cansever, son olarak takipçilerine “Canlar, merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum” sözleriyle seslenmişti.

Cansever kimdir?

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 8 Temmuz 1967’de Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde doğdu. Yedi çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olan sanatçı, müziğe küçük yaşlarda ilgi duydu.

Profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında Kuzey Makedonya’da yayımladığı “Kemano Başal E Romenge” albümüyle başladı. Türkiye’de geniş kitleler tarafından tanınması ise 1997 yılında İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show’a katılmasıyla oldu.

Programda seslendirdiği “Kara Çadır” türküsüyle dikkat çeken Cansever, aynı yıl “Meçhul” albümüyle Türkiye müzik piyasasına adım attı.

Cansever, çocuk yaşta geçirdiği kaza sonucu bir gözünü kaybetti. Genç yaşta yakalandığı ankilozan spondilit hastalığı nedeniyle de uzun yıllar ciddi sağlık sorunları yaşadı.

2007’de tedavi için Almanya’ya yerleşen sanatçı, 2009’da geçirdiği operasyonla yıllardır yaşadığı kamburluk probleminden büyük ölçüde kurtuldu.