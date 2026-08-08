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Yerel 2 kişi hayatını kaybetti! Otomobil takla atıp şarampole devrildi
Yerel

2 kişi hayatını kaybetti! Otomobil takla atıp şarampole devrildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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2 kişi hayatını kaybetti! Otomobil takla atıp şarampole devrildi

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü E.A. ile M.A. hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

 

Kaza, Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 34 NJK 274 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı kontrollerde, sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada araçta bulunan diğer yolcular C.A. ile 8 yaşındaki D.A. ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler ve yaralılar AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

 

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden E.A. ve M.A.'nın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Sultandağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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