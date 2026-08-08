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Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza

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AA Giriş Tarihi:

Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde ışıklı trafik ikaz römorkuna çarpan motosikletli öldü. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.

#1
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde ışıklı trafik ikaz römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

#2
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza

Otoyolun İstanbul istikameti Arifiye kesiminde R.Y. (68) yönetimindeki 16 AOL 55 plakalı motosiklet, yol çalışması nedeniyle sol şeritte bulunan ışıklı trafik ikaz römorkuna çarptı.

#3
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza

Çarpmanın etkisiyle savrulan R.Y. yaralandı, kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

#5
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.

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