Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde ışıklı trafik ikaz römorkuna çarpan motosikletli öldü. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde ışıklı trafik ikaz römorkuna çarpan motosikletli öldü. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde ışıklı trafik ikaz römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Otoyolun İstanbul istikameti Arifiye kesiminde R.Y. (68) yönetimindeki 16 AOL 55 plakalı motosiklet, yol çalışması nedeniyle sol şeritte bulunan ışıklı trafik ikaz römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan R.Y. yaralandı, kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.
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