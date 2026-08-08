Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ortak açıklama: Asla meydanı boş sanmayın, devlet burada
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak basın açıklaması yaptı.
Adalet ve güvenlik projeleri devreye alınıyor.
Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Büyükçekmece Adliyesi’nde ortak basın açıklamasında bulundu.
Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Suç örgütleriyle mücadele sürüyor.
81 ilde organize suçlara operasyonlar düzenledik.
Hedefimiz nettir. Herkesin hukuk önünde eşit olduğu Türkiye'dir.
Organize bir mücadele sistemini esas alıyoruz.
Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır
Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır. Vatandaşının yanındadır. Sanal bahis, uyuşturucu ve sokak çetelerinde yeni bir boyuta geçeceğiz.
Uluslararası adli yardımlaşmaya yoğunlaşacağız.
Uyuşturucu, sokak çeteleri ile mücadelede organize mücadele halkasını esas alıyoruz.
Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
7 ay içinde 7 bin 500 aranan şahsı yakaladık.
Esenyurt ilçemizde 800 kilo uyuşturucu emniyet çalışmaları gayretiyle ele geçirildi.
Terörsüz Türkiye' teklifi kanun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş olacak. Burada en büyük pay Cumhurbaşkanımıza ait.