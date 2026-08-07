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Dünya Okul gezilerinde 'cehennem' durağı! Çocukları 'ibret olsun' diye götürüyorlar: Çığlıklar, koparılan diller...
Dünya

Okul gezilerinde 'cehennem' durağı! Çocukları 'ibret olsun' diye götürüyorlar: Çığlıklar, koparılan diller...

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Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Okul gezilerinde 'cehennem' durağı! Çocukları 'ibret olsun' diye götürüyorlar: Çığlıklar, koparılan diller...

Korku filmi sahnelerini andıran bu "cehennem bahçesi", çocuklara ahlaki değerleri öğretmek amacıyla okul gezilerinin vazgeçilmez duraklarından biri haline geldi. Hareket eden heykeller, çığlık sesleri ve ürkütücü tasvirlerle ziyaretçilere günahın sonuçları anlatılıyor.

Bir tapınakta oluşturulan ve Budist inancındaki cehennem tasvirlerini canlandıran "cehennem bahçesi", çocukların da düzenli olarak ziyaret ettiği en dikkat çekici alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Korkutucu heykeller, hareketli mekanizmalar ve yüksek ses efektleriyle hazırlanan bahçede ziyaretçilere, işledikleri günahlara göre ahirette karşılaşacakları cezalar sembolik olarak gösteriliyor.

Çığlık sesleri ve hareket eden heykeller

Bahçedeki bazı heykeller, ziyaretçilerin bozuk para atmasıyla harekete geçiyor.

Testereyle ellerin kesildiği, dillerin koparıldığı ve çeşitli işkence sahnelerinin canlandırıldığı mekanizmalarda çığlık sesleri yükselirken, ziyaretçiler kendilerini adeta bir korku filminin içinde hissediyor.

Okul gezilerinin vazgeçilmez durağı

Tapınağın başrahibi Phra Sa'ad, bu alanı yıllar önce gördüğü bir rüyanın ardından yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

Amaçlarının özellikle çocuklara ve köylülere doğru ile yanlışı öğretmek olduğunu belirten rahip, bölgedeki okulların öğrencilerini düzenli olarak buraya getirdiğini ifade etti.

Bahçede kurallara uyan çocuklarla yaramaz öğrenciler karşılaştırılırken, kurallara uymayan çocuklar dev balık oltalarına geçirilmiş şekilde tasvir ediliyor.

Rüşvetten kürtaja kadar birçok konu işleniyor

Bahçede rüşvet alan bir hâkim dili koparılmış şekilde gösterilirken, sürekli şikâyet eden bir kadın ise iğne deliği kadar küçülmüş ağzıyla tasvir ediliyor.

Kürtajı caydırmayı amaçlayan sahneler ile cinsel suçlara ilişkin sert betimlemeler de bahçenin en dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

Siyasete gönderme yapan heykeller de var

Gazeteci Ron Emmons'ın aktardığına göre bahçede toplumsal ve siyasi mesajlar içeren heykeller de bulunuyor.

Zengin bir iş insanının açlıktan ölmek üzere olan bir köylünün üzerinde oturduğu sahne gelir eşitsizliğini simgelerken, farklı renklerde tasvir edilen figürler ülkedeki siyasi kutuplaşmaya gönderme yapıyor.

Sonunda huzur bölümü yer alıyor

"Cehennem bahçesi"nin sonunda ise ziyaretçileri tamamen farklı bir atmosfer karşılıyor.

Buda'nın yaşamını, meditasyonu ve öğretilerini anlatan huzurlu heykellerle oluşturulan bölüm, doğru yolu seçenlerin ulaşacağı yer olarak tasarlanmış durumda.

Habere konu olan tapınak, Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai yakınlarında bulunan Wat Mae Kaet Noi Tapınağında yer alıyor.

Kaynak: OdaTv

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Yorumlar

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