Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’nin şahlanışını simgeleyen "Kişi başı milli gelir 18 bin dolara çıktı" sözlerini hazmedemeyen Muharrem İnce, aklınca ekonomi dersi vermeye kalkıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden uydurma bir hesaplama yapmaya çalışan İnce, kurduğu komik mantıkla cehaletini bir kez daha gözler önüne serdi.

EFSANE DİZİDEKİ "HAVUÇ"U BİLE ARATMADI!

İnce’nin akıllara zarar hezeyanları ve toplama-çıkarma fiyaskosu, sosyal medyada adeta alay konusu oldu.

Vatandaşlar, İnce’nin bu komik halini bir dönemin meşhur dizisi Çocuklar Duymasın’daki "Havuç" karakterinin harçlık koparmak için yaptığı akıl dışı hesaplara benzetti.

Milletin aklıyla alay etmeye kalkan ancak düştüğü komik durumla ekran başındakileri güldüren Muharrem İnce için kullanıcılar, "Türkiye’yi yönetmeye talip olan adamın ekonomi ufku Havuç kadarmış!" yorumlarında bulundu.

Oysa ki dünya ekonomisinden bihaber olan CHP zihniyetinin aksine, gelişmiş ülkelerde "kişi başı milli gelir" kavramının doğrudan cebe giren nakit para olmadığını herkes bilir.

Örneğin Almanya’da kişi başı milli gelir 65 bin dolar seviyesindeyken asgari ücret yaklaşık 1600 Euro civarındadır. Ancak hiçbir Alman kalkıp Muharrem İnce gibi popülist bir edayla "Hani nerede benim 65 bin dolarım?" diye cehalet sergilememektedir.

Sadece ucuz muhalefet yapmak uğruna halkı kandırmaya çalışan Muharrem İnce'nin bu algı balonu da bir kez daha patlarken, söz konusu "Havuç hesabı" siyaset tarihine yeni bir gaf olarak yazıldı.

Dizideki sahne şöyle:

Havuç: Baba?

Haluk: Efendim.

Havuç: Şimdi bizim ülkemizde kişi başına düşen milli gelir 3.000 dolar değil mi?

Haluk: Evet öyle.

Havuç: Peki ben bu hesaba dahil miyim?

Haluk: Evet tabii, sen de bu ülkenin bir vatandaşısın.

Havuç: Güzel. Peki ben bu 3.000 doları kimden alacağım?

Haluk: Oğlum sen ne saçmalıyorsun?

Havuç: Hiç saçmalıyorsun falan deme baba. Ben hakkımı istiyorum. 3.000 dolarımı rica edeyim lütfen.

Haluk: Yavrum bu öyle bir şey değil ki bu...

Havuç: 3.000 dolarımın üzerine yatma baba! Hiç boşuna lafı değiştirme, hakkımı ver