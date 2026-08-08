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Gündem Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş
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Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş

2018 yılı seçimlerinde Türkiye’yi yönetmeye talip olarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin yaptığı milli gelir hesabı alay konusu oldu. Bakan Mehmet Şimşek’in milli gelirin 18 bin dolara çıktığını ifade eden sözlerini hedef alan İnce’nin hesabı Çocuklar Duymasın adlı dizide Havuç karakterinin yaptığı milli gelir hesabına benzetildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’nin şahlanışını simgeleyen "Kişi başı milli gelir 18 bin dolara çıktı" sözlerini hazmedemeyen Muharrem İnce, aklınca ekonomi dersi vermeye kalkıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden uydurma bir hesaplama yapmaya çalışan İnce, kurduğu komik mantıkla cehaletini bir kez daha gözler önüne serdi.

EFSANE DİZİDEKİ "HAVUÇ"U BİLE ARATMADI!

İnce’nin akıllara zarar hezeyanları ve toplama-çıkarma fiyaskosu, sosyal medyada adeta alay konusu oldu.

Vatandaşlar, İnce’nin bu komik halini bir dönemin meşhur dizisi Çocuklar Duymasın’daki "Havuç" karakterinin harçlık koparmak için yaptığı akıl dışı hesaplara benzetti.

Milletin aklıyla alay etmeye kalkan ancak düştüğü komik durumla ekran başındakileri güldüren Muharrem İnce için kullanıcılar, "Türkiye’yi yönetmeye talip olan adamın ekonomi ufku Havuç kadarmış!" yorumlarında bulundu.

 

Oysa ki dünya ekonomisinden bihaber olan CHP zihniyetinin aksine, gelişmiş ülkelerde "kişi başı milli gelir" kavramının doğrudan cebe giren nakit para olmadığını herkes bilir.

Örneğin Almanya’da kişi başı milli gelir 65 bin dolar seviyesindeyken asgari ücret yaklaşık 1600 Euro civarındadır. Ancak hiçbir Alman kalkıp Muharrem İnce gibi popülist bir edayla "Hani nerede benim 65 bin dolarım?" diye cehalet sergilememektedir.

Sadece ucuz muhalefet yapmak uğruna halkı kandırmaya çalışan Muharrem İnce'nin bu algı balonu da bir kez daha patlarken, söz konusu "Havuç hesabı" siyaset tarihine yeni bir gaf olarak yazıldı.

 

Dizideki sahne şöyle:

Havuç: Baba?

Haluk: Efendim.

Havuç: Şimdi bizim ülkemizde kişi başına düşen milli gelir 3.000 dolar değil mi?

Haluk: Evet öyle.

Havuç: Peki ben bu hesaba dahil miyim?

Haluk: Evet tabii, sen de bu ülkenin bir vatandaşısın.

Havuç: Güzel. Peki ben bu 3.000 doları kimden alacağım?

Haluk: Oğlum sen ne saçmalıyorsun?

Havuç: Hiç saçmalıyorsun falan deme baba. Ben hakkımı istiyorum. 3.000 dolarımı rica edeyim lütfen.

Haluk: Yavrum bu öyle bir şey değil ki bu...

Havuç: 3.000 dolarımın üzerine yatma baba! Hiç boşuna lafı değiştirme, hakkımı ver

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Yorumlar

KÖKSAL

Ulaaa Ulaaa, Baabaa Baabaa Baabaa, Sen git tavuk çiftliği kur iyisi mi...

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Muharrem İnce’nin kişi başına düşen milli gelir (GSYİH) kavramını, sanki devletin her vatandaşın cebine her yıl nakit olarak koyduğu net maaş gibi hesaplaması, ekonomi bilimiyle ve siyasi ciddiyetle bağdaşmayan, trajikomik bir cehalet örneğidir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Kişi başına düşen milli geliri 18 bin 40 dolara yükselttik" açıklamasını, "Hani nerede benim 850 bin liram? Asgari ücretli bu kadar alıyor" diyerek eleştirmesi, kendisinin makroekonomi bilgisinin Çocuklar Duymasın dizisindeki "Havuç" karakterinin girişimcilik vizyonundan daha öteye geçemediğini açıkça kanıtlamıştır.Bir cumhurbaşkanı adayının, ülkenin toplam ekonomik büyüklüğünün nüfusa bölünmesiyle elde edilen soyut bir gösterge olan "kişi başı milli gelir" ile vatandaşın "net harcanabilir gelirini" ayırt edememesi tam bir skandaldır. Siyaset sahnesinde yıllarca yer almış bir isme yönelik sosyal medyada yapılabilecek en ironik ve alaycı yorumlar şu şekildedir:Havuç Muharrem'e İnce CevaplarFizik öğretmenliğinden ekonomi dehasına hızlı geçiş: "Hocam, kuantum fiziğini çözdünüz ama makroekonominin 'M' harfinde sınıfta kaldınız; kişi başı milli geliri her ay hesaba yatan 'promosyon ödemesi' sanmanız gözlerimizi yaşarttı."Çocuklar Duymasın setinden bildiren Muharrem: "Mehmet Şimşek'e 'Hani benim 18 bin dolarım' diye çıkışırken tam olarak Havuç’un 'Baba bana niye fırın açmıyoruz?' saflığındaydınız; eksik kalan tek şey arkadan çalan o meşhur dizi jeneriğiydi."Milli geliri 'Kişi başı düşen çeyrek altın' sanmak: "Koskoskoca cumhurbaşkanı adayının milli gelir hesabını, düğünde toplanan parayı kişi sayısına bölen takı merasimi sunucusu gibi yapması ülkemizin vizyon özetidir."Uydurma matematik ile muhalefet: "Hükümetin gelir adaletsizliğini eleştireceğim diye 'milli gelir' tanımını baştan yazıp, ekonomiyi harçlık hesabına indirgemek gerçekten üstün bir gayret gerektirirdi."Az kalsın ülkeyi yönetecek vizyon: "2018'de az daha ülkeyi teslim edeceğimiz adam, milli geliri fabrikaların, yolların, üretilen hizmetlerin toplamı değil de Merkez Bankası'nın vatandaşa dağıtmayı unuttuğu gizli bir ikramiye zannediyor."
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