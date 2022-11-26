Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapıldı! Vergi Usul Kanunu Mevzuat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kanunla, Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluşu ve görevleri ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekleri de içeren düzenlemelere ilişkin ayrıntılar belirlendi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak için 30 milyon liraya kadar teminat alma yetkisi verildi.

Vergi Kanunu değişiklikleri 2022

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ KURULDU

Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu.

Komite, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşacak. Komite, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek.

Komitenin görev ve yetkileri, "para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para politikası ve para politikası araçları dışında alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak, kamu tarafından belirlenen veya yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak" olarak belirlendi.

Fiyat İstikrarı Komitesine, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisi verildi.

Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla sosyal denge tazminatı ödediği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.

Kanunla kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların, atama sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekecek.

MADEN KAZALARINDA ÖLEN İŞÇİLERİN HAK SAHİPLERİNE AYLIK BAĞLANACAK

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları silinecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek.

Ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek.

Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı yapımından etkilenen ailelerin, iskanlarının temini için yeniden yapılacak iskan etütleri ve devamında iskan edilecek ailelerin yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyuruları, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ilişkin işlemler, Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, özellikle bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50'si kurum kazancından indirilecek.(AA)

Merak edilen Hayvan hakları Yasası hakkında son dakika gelişmesi ise;

Güncel Türkiye Barolar Birliğinden Hayvan Hakları Kurultayı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, hayvan haklarına ilişkin politika geliştirilmesi, hayvan hakkı ihlallerini sona erdirmek için bir perspektif ortaya konulması gerektiğini bildirdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, hayvan haklarına ilişkin politika geliştirilmesi, hayvan hakkı ihlallerini sona erdirmek için bir perspektif ortaya konulması gerektiğini bildirdi.

TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hayvan Hakları Kurultayı'nda konuşan Sağkan, TBB'nin bütün canlıların haklarını korumak üzere, kanundan aldığı yetki ile donatılmış kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinden olduğunu belirtti.

Kurultayda Türkiye'de yaşanan hayvan hakkı ihlallerine karşı nasıl önlemler alınabileceğini akademi ve sahadan gelen uzmanlar eliyle değerlendireceklerini kaydeden Sağkan, yaşanan sorunların çözümüne ilişkin gerçekçi önerilerin, TBB çatısı altından çıkmasını amaçladıklarını ifade etti.

Hayvan hakları yasası kapsamında yapılacak uygulamalarla insanların ve hayvanların toplumda güven içinde özgürce yaşayabilecekleri bir ortamın oluşturulacağını vurgulayan Sağkan, şunları söyledi:

"Uzun zamandır sivil toplum ve baroların önerdiği çözüm yöntemleri, tam da sokakta zarar gören vatandaşların gördüğü zararın da engellenmesi için sunulan çözüm yöntemleri, bu hususa ilişkin olarak artık şu görülmektedir ki; çok net şekilde bir hayvan hakkı politikası geliştirmemiz, buraya ciddi bir ekonomik kaynak aktarmamız ve yaşanan hayvan hakkı ihlallerini sona erdirmek için bir perspektif ortaya koyma zorunluluğumuz vardır."

Ankara'nın Mamak ilçesi ve Konya'da yaşanan olaylara tepki gösteren Sağkan, şöyle devam etti:

"Hayvanların yaşam haklarının bile insanın lütfuna ait olduğunu düşünen, onların hapsedilmesinin yaşam alanlarından alınarak, hayatlarının küçücük kafeslerde geçirmesinin onlara sunulan çok büyük bir lütuf olduğunu düşünen ve bu söylemlerinin artık bir yerde katliama dönüştüğünü gördüğümüz ve bu söylemlerine aynı zamanda bazı hayvanlar tarafından verilen zararların özellikle çocuklara verilen zararların bir meşruiyet zemini olarak ortaya konulduğu büyük bir tartışmanın içinde olduğumuz bir süreci yaşamaktayız."

Sağkan, yapılan kurultayın bu görüntülere yönelik olmadığına işaret ederek, uzun zamandır TBB olarak yürüttükleri çalışmalar sonucu, Türkiye'de hayvan hakları ihlallerine karşı nelerin yapılması, nasıl önlemler alınması gerektiğini amaçlayan bir program olduğunu aktardı.

Kurultaya TBB Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Erdem Koray Toygar, TBB Hayvan Hakları Komisyonu Koordinatörü Hicran Kandemir, Prof. Dr. Üstün Dökmen ve çok sayıda hayvan hakları savunucusu hukukçu katıldı.

Mevzuat Nedir?

Mevzuat, yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Türk mevzuat sistemi yukarıdan aşağıya doğru Anayasa, Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelikten oluşur.

Vergi nasıl ödenir?

Ödeme işlemleri doğrudan ilgili kuruma giderek gerçekleştirilebileceği gibi, bankalar, ATM'ler, internet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebilir. Ödeme işlemleri, bütün mükellef grupları için aynı şekilde yapılabilir.

Vadesi geçmiş olan ya da tahakkuk ettiği halde vadesi gelmemiş olan vergi borcu bulunup bulunmadığına dair mükellef bazlı bilgilerinize ulaşabilirsiniz.Vergi Borcu Sorgulama - e-Devlet Kapısı: TIKLAYINIZ

İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERGİ BORCU SORGULAMA

Öncelikle https://intvrg.gib.gov.tr/ linkine tıklayarak biraz aşağıda yer alan “T.C. Kimlik Numarası ile giriş” butonuna basın. Giriş için sizden istenen bilgiler eksiksiz olarak doldurunuz.