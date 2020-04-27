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Ekonomi

Vergi mükellefi sayısı 11.5 milyona yaklaştı

Türkiye’de Mart 2020 itibarıyla vergi mükellefi sayısı 11 milyon 447 bin 535 olarak kayıtlara geçti.

2020-04-27 09:32:00 -
Vergi mükellefi sayısı 11.5 milyona yaklaştı

Türkiye’de vergi mükellefi sayısı, mart itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre 371 bin 439 kişi artarak 11 milyon 447 bin 535 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de Mart 2020 itibarıyla 1 milyon 982 bin 541 gelir, 2 milyon 963 bin 172 gelir stopaj, 2 milyon 60 bin 410 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 789 bin 110 basit usulde vergilendirilen gelir, 864 bin 999 kurumlar ve 2 milyon 787 bin 303 katma değer vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor. Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı mart itibarıyla 2019 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 3.4 artış gösterdi. İstanbul ise mükellef sayısında birinci sırada yer alıyor.

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