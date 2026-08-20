Öcalan’dan İran’a çağrı! Bakırhan anlattı: İran bunları yapmazsa Kürtler harekete geçecek!

Irak’taki Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’nin kanalı Rudaw’ın Ankara Temsilcisi Şevket Herki’ye konuşan DEM Parti Eşgenel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK’lıların Türkiye’ye dönüşü için belirlenen takvime ilişkin, resmi aşamaların eylül sonu veya ekim ayında tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Bakırhan, sürecin sağlıklı ilerlemesi için Abdullah Öcalan’ın aktif biçimde devrede olması gerektiğini belirterek Barış ve Siyasallaşma Kurulu’nun da bir an önce kurulması çağrısında bulundu.

YENİ YASALARA DA GEREK YOK

Bakırhan, sürecin ilerlemesi için yeni yasalardan ziyade mevcut bazı uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Medyanın dilinin değişmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması gerektiğini belirten Bakırhan, “Barışı toplumsallaştırmak yalnız bizim işimiz olamaz; bizim elimiz her köşeye yetişmiyor. Devletin de ikna etmesi, gitmesi, konuşması gerekir” dedi.

Süreçte farklı toplumsal kesimlerin kaygılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bakırhan,

Kürt Bölgesel Hükümeti’nin de PKK’lıların dönüş sürecinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Bakırhan, sürecin hukuki, idari, lojistik ve insani boyutlarının Erbil, Süleymaniye ve Ankara’yı ilgilendirdiğini söyledi.

TÜRKİYE SURİYE’DEKİ KÜRTLERİ DE DESTEKLEMELİ

Suriye’deki gelişmelere de değinen Bakırhan, Suriye hükümeti ile Kürtler arasındaki diyaloğun Türkiye tarafından da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Bakırhan, “Böyle olursa hem Şam hem Kürtler kazançlı çıkar” dedi.

ÖCALAN’DAN İRAN’A ÇAĞRI

Bakırhan, Öcalan’ın DEM Parti heyetiyle görüşmelerinde İran ve Irak Kürt Bölgesi’ne ilişkin aktardığı görüşleri dört başlıkta topladı. Buna göre Öcalan’ın mesajları; Erbil ve Süleymaniye arasındaki parçalı yapının sona ermesi, tüm siyasi güçlerin kurulacak bölgesel hükümette söz sahibi olması, İran’ın Kürt Bölgesi’ne saldırılarını ve idamları durdurması ayrıca İran’ın ülkedeki Kürtlerin haklarını tanıması olarak sıralandı.

KÜRTLER HAREKETE GEÇER

Bakırhan İran konusunda şunları söyledi: İran rejimi ve ona bağlı güçler, kimi zaman doğrudan kendisi, kimi zaman Irak’taki İran yanlısı gruplar eliyle Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarını hedef aldı. Bütün bunlara rağmen Kürtler bölgesel bir savaşın parçası olmayacaklarını, hiçbir gücün koçbaşı olmayacaklarını ısrarla söylüyor. Peki her Allah’ın günü saldırılar devam ederse Kürtler ne yapacak? Herhalde kurbanlık koyun gibi sessiz beklemeyecek. Şunu net söyleyeyim: saldırıya uğrayan herkes gibi Kürtlerin de kendini savunma hakkı var, bunda hiçbir Kürt dinamiği tereddüt duymaz. Ama Kürtler bugüne kadar başka güçlerin oyununa gelmedi, diyalogu ve müzakereyi esas aldı, bu çizgiyi de sürdürüyor. İran bence Suriye’yi örnek almalı. İran hâlâ Kürtleri baskıyla, idamlarla, zorla susturmaya, tasfiye etmeye çalışıyor. Bu tutumdan bir an önce vazgeçilmeli. İdamlara ve saldırılara devam ederse, kendisi için büyük bir kırılma yaşanır. Kürtler de kendini savunmaktan geri durmaz. Bu, Kürtlerin kendi tercihi değil, kendilerine dayatılmış zorunlu bir sonuç olur."

DEMİRTAŞ, YÜKSEKDAĞ...

DEM Parti’nin 6 Eylül’de gerçekleştireceği kongreye ilişkin de konuşan Bakırhan, kongrenin yeni döneme uygun kadro ve yapının ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Çerçeve yasanın uygulanmasıyla birlikte Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve çok sayıda siyasetçinin yeniden siyasi hayata katılacağını belirten Bakırhan, sürgünden dönecek isimler ve farklı mücadele alanlarından kişilerin de sürece dahil olacağını ifade etti.