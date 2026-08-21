Ünlü markanın internette kapış kapış satılan balı sahte çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği gıda ifşa listesine, internette ve sanal marketlerde satılan Abalı markalı süzme çiçek balı da eklendi. Ankara Akyurt merkezli firmanın ürününde, glikoz/şeker şurubu eklenerek tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli gıdaları duyurduğu ifşa listesine, internette ve zincir marketlerde yaygın olarak satılan popüler bir bal markası da eklendi. "Abalı" markalı süzme çiçek balında sahtecilik tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden yayımladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Market raflarından e-ticaret devlerine kadar oldukça geniş bir dağıtım ağına sahip olan bir bal markasında yapılan hile kamuoyuna duyuruldu.

ABALI MARKALI SÜZME ÇİÇEK BALINDA SAHTECİLİK!

Bakanlığın 20 Ağustos 2026 tarihli son güncellemesine göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Vahit Yıldız Balsu – Vahit Yıldız firmalarına ait "Abalı" markalı süzme çiçek balı ürününde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Listeye giren ürünün son tüketim tarihinin 12/09/2027 olduğu kaydedilirken, sahtecilik türü resmi kayıtlara "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" şeklinde geçti.

PEKİ BU NE ANLAMA GELİYOR?

Gıda mevzuatında bu tanım; ürünün doğal ve değerli içeriğinin azaltılarak yerine çok daha ucuz ve kalitesiz maddelerin katılması anlamına geliyor. Bal ürünlerinde bu hile genellikle şu yöntemlerle yapılıyor:

Hakiki balın içerisine glikoz şurubu ve fruktoz katılması,

Nişasta bazlı tatlandırıcılar veya şeker şurupları ile hacim artırılması.

Bu yolla tüketici, şifalı ve doğal bal aldığını zannederken aslında içeriği tamamen değiştirilmiş şekerli bir şurup satın almış oluyor.

E-TİCARET SİTELERİNDE KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Tağşişli olduğu kesinleşen Abalı markasının, Türkiye'nin önde gelen en büyük e-ticaret platformlarında ve dijital marketlerinde yoğun şekilde satıldığı görüldü. Şirketin ayrıca kendi resmi web sitesi üzerinden de tüketiciye doğrudan satış yaptığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, tüketicilerin gıda alışverişi yaparken Güvenilir Gıda Portalı’nı düzenli kontrol etmelerini ve karşılaştıkları şüpheli durumları ALO 174 Gıda Hattı'na bildirmelerini önemle hatırlattı.