Genç kızdan CHP seçmenine olay çıkış

Sokak röportajında konuşan genç bir kızın muhalefet seçmenine yönelik sözleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı döneminde yıllarca desteklendiğini hatırlatan genç kız, bugün aynı kesimlerden eski CHP liderine yöneltilen ağır eleştirilerdeki çelişkiye dikkat çekti.

“14 sene peşinden gittiniz, bugün hain diyorsunuz”

Genç kız konuşmasına, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçmenine yıllardır yöneltilen “koyun” yakıştırmasını hatırlatarak başladı.

Röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Bize ‘koyun’ diyenler, 14 sene peşinden gidip oy verdikleri Kılıçdaroğlu'na bugün ‘hain’ diyorlar.”

Ardından tepkisini daha da sertleştiren genç kız, Kılıçdaroğlu'nu yıllarca destekleyen ancak bugün ağır şekilde eleştirenlere, “Asıl hain sizsiniz” sözleriyle yüklendi.

“Madem öyleydi, neden 14 sene oy verdiniz?”

Genç kızın konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden biri Kılıçdaroğlu hakkında bugün kullanılan ifadeler üzerinden yaptığı çıkış oldu.

Kılıçdaroğlu için çeşitli çevrelerde kullanılan “çapsız”, “hain” ve “sarayın adamı” gibi suçlamaları sıralayan genç kız, bunlara etnik ve mezhepsel kimliği üzerinden yapılan yakıştırmaları da ekleyerek şöyle sordu:

“Madem bu saydığınız vasıfların alayı bu adamda vardı da 14 sene boyunca neden gidip oy verdiniz?”

Genç kızın çıkışı, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında bulunduğu dönemde destek verenlerle bugün kendisini partinin yaşadığı sorunların sorumlusu olarak gösterenler arasındaki siyasi tutum değişikliğini hedef aldı.

“Yeter ki Erdoğan kaybetsin” çıkışı

Röportajdaki en sert siyasi eleştirilerden biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden geldi.

Genç kız, muhalefetin bir bölümünün siyasi tercihlerinin belirleyici unsurunun Erdoğan karşıtlığı olduğunu savunarak dikkat çeken bir benzetme yaptı.

Muhalif kesimlerin yaklaşımını eleştiren genç kız, “Yeter ki Tayyip Erdoğan kaybetsin de, isterse karşısında Netanyahu olsun, biz gider onu da destekleriz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bu ifadeyle muhalefetin adaydan ziyade Erdoğan'ın kaybetmesine odaklandığını savunan genç kız, sözlerinin sonunda “kripto Beyaz Türkler” ifadesini kullandı.

Sosyal medyada dikkat çeken çıkış

Genç kızın özellikle “14 sene neden oy verdiniz?” sorusu, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, 2010'dan 2023'e kadar CHP Genel Başkanlığı görevini yürütmüş; 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'ın karşısına çıkmıştı.

Sokak röportajındaki genç kız ise yıllarca Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ancak bugün kendisine yönelik çok sert suçlamalarda bulunan kesimlere, kendi geçmiş siyasi tercihleri üzerinden hesap sordu.