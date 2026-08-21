SDG tasfiye oldu, YPG dağılıyor! Ferhat Abdi Şahin resmen duyurdu

Suriye'de dengeleri değiştirecek kritik gelişme yaşandı. Ülkenin kuzey ve doğusunda uzun yıllardır merkezi yönetimden bağımsız hareket eden SDG-YPG yapılanmasının Şam'a entegrasyon sürecinin tamamlandığı açıklandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin ardından Suriye'de başlayan yeni dönemde, SDG'nin silahlı ve idari yapısının Suriye devletine entegrasyonunda kritik aşama geride bırakıldı.

Açıklama SDG-YPG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'den geldi.

Ferhat Abdi Şahin resmen duyurdu

Kamışlı'da düzenlenen törende konuşan Şahin, Kürt unsurların Suriye devletiyle askeri, güvenlik ve idari entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı.

Şam yönetiminin de resmi düzeyde katıldığı etkinlikte, 29 Ocak'ta başlayan sürecin tamamlandığını belirten Şahin, yeni bir döneme girildiğini ilan etti.

Şahin şunları söyledi:

“Entegrasyonla birlikte, yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki aşamada idari yapıda da köklü değişikliklere gidilecek.”

Şahin ayrıca Kürtlerin haklarının Suriye Anayasası'nda yer alması amacıyla siyasi girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

SDG tasfiye oldu, YPG dağılıyor

Şam yönetiminden gelen açıklama ise sürecin askeri boyutunu ortaya koydu.

Haseke Vali Yardımcısı ve entegrasyonu denetleyen başkanlık ekibinin sözcüsü Ahmed el Hilali, SDG'nin entegrasyonu kabul etmesinin silahlı kanat YPG'nin de tasfiyesini kabul etmesi anlamına geldiğini belirtti.

Böylece Suriye'nin kuzey ve doğusunda yıllardır varlığını sürdüren silahlı yapılanmanın bağımsız hareket ettiği dönemin sona ermesi yönünde kritik bir aşamaya geçilmiş oldu.

10 yılı aşkın defacto yapı sona eriyor

Suriye iç savaşının ardından ülkenin kuzeydoğusunda oluşan yapı, yıllar içerisinde kendi askeri, güvenlik ve idari mekanizmalarını oluşturmuştu.

Şam'ın merkezi otoritesinin yeniden ülke geneline yayılması kapsamında yürütülen entegrasyon süreciyle bu yapıların Suriye devlet kurumlarına dahil edilmesi hedeflendi.

29 Ocak'ta başlayan süreçle birlikte askeri ve güvenlik yapılanmalarının yanı sıra idari mekanizmaların da merkezi yönetime bağlanmasına yönelik adımlar atıldı.

Ferhat Abdi Şahin'in son açıklamasıyla entegrasyon sürecinde yeni aşamaya geçildiği resmen duyuruldu.

Şam'dan birlik mesajı

Ahmed el Hilali, Suriyeliler arasındaki görüş ayrılıklarının ülkeyi bir arada tutan ortak bağları ortadan kaldırmadığını belirtti.

Hilali, Şam yönetiminin savaşın ve bölünmelerin oluşturduğu dönemi geride bırakarak devlet ve hukukun üstünlüğüne dayalı yeni bir aşamaya geçmek istediğini ifade etti.

Yaşanan gelişme, Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması ve merkezi otoritenin ülke genelinde tesis edilmesi yolundaki en kritik dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Suriye'de yeni dönem

SDG'nin askeri, güvenlik ve idari entegrasyonunun tamamlandığının açıklanmasıyla gözler şimdi uygulamanın sahadaki sonuçlarına çevrildi.

Özellikle YPG'nin silahlı yapısının tamamen ortadan kaldırılması, silahların ve askeri unsurların merkezi otoritenin denetimine geçmesi ile bölgedeki idari yapıların Şam'a bağlanması yeni dönemin en kritik başlıkları olacak.