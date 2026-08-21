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Depremzedelere umut oluyor! 11 yaşında 1 ton mavi kapak topladı

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Depremzedelere umut oluyor! 11 yaşında 1 ton mavi kapak topladı

Hatay’daki depremde evi yıkılınca ailesiyle Eskişehir’e taşınan 11 yaşındaki Ecenur İnci Olgun ihtiyaç sahibi depremzedeler için başlattığı kampanyada 1 ton mavi kapak topladı.

#1
Foto - Depremzedelere umut oluyor! 11 yaşında 1 ton mavi kapak topladı

6 Şubat depremlerinin ardından memleketinden ayrılmak zorunda kalan Ecenur İnci Olgun, yaşadığı acıya rağmen başka depremzedelere destek olmak için harekete geçti.

#2
Foto - Depremzedelere umut oluyor! 11 yaşında 1 ton mavi kapak topladı

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki büyük deprem meydana gelmişti. 'Asrın Felaketi' olarak hafızalara kazınan afet, 11 ilde büyük bir yıkıma ve on binlerce can kaybına yol açmıştı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve evleri yıkılan Ecenur İnci Olgun, ailesiyle birlikte Eskişehir'e göç etmek zorunda kalmıştı.

#3
Foto - Depremzedelere umut oluyor! 11 yaşında 1 ton mavi kapak topladı

Şu anda 11 yaşında olan ve Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Olgun, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi engelli insanlar için kendi imkânlarıyla bir iyilik kampanyası başlattı. Depremzedelere tekerlekli sandalye almak amacıyla mavi kapak toplayan küçük kıza okuduğu okulun yönetimi, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları da destek oldu. Ecenur İnci Olgun'un kampanyası sayesinde yaklaşık 1 ton mavi kapak toplanırken, 2 adet tekerlekli sandalye temin edildi. Annesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Hatay'a giden Olgun, bu sandalyelerden birisini kendisi ile aynı yaşta olan engelli ve depremzede bir erkek çocuğuna bağışladı.

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Foto - Depremzedelere umut oluyor! 11 yaşında 1 ton mavi kapak topladı

Yürüttüğü iyilik kampanyasının detaylarını anlatan Ecenur İnci Olgun, "Dönemin başından bu yana 500 kilogram mavi kapak toplamıştık. Daha sonrasında, 1 ton mavi kapağa ulaşmayı başardık. Topladığımız kapaklar sayesinde 2 adet tekerlekli sandalyeye sahip olduk. Benim yaşımdaki bir çocuğa tekerlekli sandalye verdik. Bir hastalığı varmış, tedavi süreci esnasında depremi yaşamış. Depremden sonra tedavi edilemediği için yürüyememeye başlamış. Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine teslim ederken çok mutlu oldum, heyecanlandım" dedi. Olgun, tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya çalışırken, yaşlı ve orta yaşlı büyüklerin daha çok ihtiyacı olduğunu fark ettiklerini söyledi. Bu sebeple onlar için de tekerlekli sandalye temin edebilmek amacıyla kampanyasını sürdürmeyi planladığını ifade eden Ecenur İnci Olgun, ikinci tekerlekli sandalyenin hâlâ ellerinde olduğunu, ihtiyacı olan kişilerin kendileri ile iletişime geçebileceğini belirtti.

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