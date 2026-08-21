Depremzedelere umut oluyor! 11 yaşında 1 ton mavi kapak topladı

Yürüttüğü iyilik kampanyasının detaylarını anlatan Ecenur İnci Olgun, "Dönemin başından bu yana 500 kilogram mavi kapak toplamıştık. Daha sonrasında, 1 ton mavi kapağa ulaşmayı başardık. Topladığımız kapaklar sayesinde 2 adet tekerlekli sandalyeye sahip olduk. Benim yaşımdaki bir çocuğa tekerlekli sandalye verdik. Bir hastalığı varmış, tedavi süreci esnasında depremi yaşamış. Depremden sonra tedavi edilemediği için yürüyememeye başlamış. Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine teslim ederken çok mutlu oldum, heyecanlandım" dedi. Olgun, tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya çalışırken, yaşlı ve orta yaşlı büyüklerin daha çok ihtiyacı olduğunu fark ettiklerini söyledi. Bu sebeple onlar için de tekerlekli sandalye temin edebilmek amacıyla kampanyasını sürdürmeyi planladığını ifade eden Ecenur İnci Olgun, ikinci tekerlekli sandalyenin hâlâ ellerinde olduğunu, ihtiyacı olan kişilerin kendileri ile iletişime geçebileceğini belirtti.