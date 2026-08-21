Netanyahu'nun 'Türkiye' planı ters tepti! İsrail’de muhalefet ayaklandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan gerilim politikası ülke içerisinde tartışmaya yol açtı.

İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur Askeri Havalimanı'nı Türkiye'nin bölgeye asker konuşlandıracağı gerekçesiyle hedef almasının ardından İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya peş peşe sert açıklamalar geldi.

Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğini artırması ve bölgede yeni güvenlik ve diplomasi hamleleriyle öne çıkması Tel Aviv'de yakından takip edilirken, Netanyahu hükümetinin Ankara ile doğrudan gerilimi artırabilecek adımları İsrail içerisindeki muhalif isimlerin de hedefinde.

Anketlerde dibi görünce Türkiye'yi hedef aldı

Ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesinde siyasi baskı altında bulunan Netanyahu'nun, Türkiye ile gerilimi tırmandırarak iç politikada elini güçlendirmeye çalıştığı eleştirileri gündeme geldi.

Muhalefet cephesinden gelen açıklamalarda Netanyahu'nun güvenlik politikalarını siyasi geleceği için kullandığı öne sürülürken, Türkiye ile gerilimin İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarıları yapıldı.

Golan: Küstah ve tehlikeli

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu yönetiminin son hamlesini sert ifadelerle eleştirdi.

Golan, söz konusu saldırıyla Netanyahu'nun “küstah ve tehlikeli” bir adım attığını belirterek İsrail'in Türkiye ile gerilimi yükselttiğini ve ABD ile yaşanan çatlağı daha da derinleştirdiğini savundu.

Netanyahu'nun siyasi hesaplarla askerî güç kullandığını öne süren Golan, bunun bedelini İsrail'in güvenlik açısından ödediğini ifade etti.

Golan ayrıca Netanyahu'yu “aşırı ve güvenilmez” bir aktör olarak nitelendirerek, mevcut İsrail Başbakanı ile istikrarlı bir bölgesel düzen kurulamayacağını savundu.

Netanyahu'nun siyasi geleceğini korumak uğruna yeni çatışmalar ürettiğini öne süren Golan, mevcut politikanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Barak: Sorumsuz ve aptalca

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan da Netanyahu'ya çok sert tepki geldi.

Barak, Netanyahu'nun Türkiye'ye karşı yükselttiği gerilimi “sorumsuz ve aptalca” olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin Suriye veya İran'la aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Barak, Ankara ile yaşanabilecek sorunların ABD ile koordinasyon içerisinde diplomatik temaslar yoluyla çözülebileceğini ifade etti.

Barak, Netanyahu için dikkat çeken bir ifade kullanarak:

“Netanyahu tamamen raydan çıktı.”

Netanyahu'nun ilan ettiği savaş hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını savunan Barak, İsrail Başbakanı'nın siyasi olarak ayakta kalmaya çalıştığını öne sürdü.

Yaalon'dan muhalefete çağrı: Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırın

Tepkilerin en dikkat çekicilerinden biri ise eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon'dan geldi.

Yaalon, İsrail'deki muhalefet liderlerine doğrudan çağrıda bulunarak, sivillerin ve askerlerin hayatını kurtarmak ve daha büyük bir “yıkımı önlemek” için çabalarını Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmaya yoğunlaştırmalarını istedi.

Böylece Netanyahu'nun Türkiye üzerinden yükselttiği gerilim politikası, İsrail içerisinde de yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi.

Türkiye planı ters tepti

Netanyahu yönetiminin Suriye üzerinden Türkiye'yi hedef alan hamlesi Ankara üzerinde baskı oluşturmaktan çok İsrail içerisindeki muhalefetin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini büyüttü.

Yair Golan'ın “küstah ve tehlikeli”, Ehud Barak'ın “sorumsuz ve aptalca” çıkışı ile Moşe Yaalon'un Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması yönündeki çağrısı, İsrail'de Türkiye politikasına ilişkin görüş ayrılığını açık biçimde ortaya koydu.

Netanyahu'nun Ankara ile gerilimi daha da yükseltip yükseltmeyeceği ise önümüzdeki dönemde İsrail siyasetinin önemli tartışma başlıklarından biri olacak.