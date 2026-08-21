İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!
ABD'nin borcu tarihte ilk kez 40 trilyon doları aştı. Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, borç 18 Ağustos itibarıyla 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin borcu tarihte ilk kez 40 trilyon doları aştı. Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, borç 18 Ağustos itibarıyla 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı.
BORÇ TARİHTE İLK KEZ BU RAKAMI GÖRDÜ! ABD'nin borcu 2022'nin başında 30 trilyon doları aşmıştı. Böylece ülkenin kamu borcu beş yıldan kısa sürede yaklaşık 10 trilyon dolar arttı. Pandemi harcamaları, yükselen faiz maliyetleri, vergi indirimleri ve bütçe açıkları artışta etkili oldu.
EN ÇOK BORÇLU OLDUĞU ÜLKE ŞAŞIRTTI! Rekor seviyeye ulaşan ABD borcunun önemli bölümü hem yerli hem de yabancı yatırımcıların elindeki Hazine tahvillerinden oluşuyor. ABD'nin borçlandığı ülkeler arasında Asya başta olmak üzere dünyanın önde gelen ekonomileri bulunuyor.
İŞTE ABD'NİN EN ÇOK BORÇLU OLDUĞU ÜLKELER!
20) ALMANYA
19) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
18) GÜNEY KORE
17) SUUDİ ARABİSTAN
16) NORVEÇ
15) BREZİYA
14) HİNDİSTAN
13) HONG KONG
12) SİNGAPUR
11) TAYVAN
10) İSVİÇRE
9) İRLANDA
8) FRANSA
7) KANDA
6) LÜKSEMBURG
5) BELÇİKA
4) CAYMAN ADALARI
3) ÇİN
2) BİRLEŞİK KRALLIK
1) JAPONYA/ derleyen: haber7
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