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Dünya
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İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

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İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

ABD'nin borcu tarihte ilk kez 40 trilyon doları aştı. Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, borç 18 Ağustos itibarıyla 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı.

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

BORÇ TARİHTE İLK KEZ BU RAKAMI GÖRDÜ! ABD'nin borcu 2022'nin başında 30 trilyon doları aşmıştı. Böylece ülkenin kamu borcu beş yıldan kısa sürede yaklaşık 10 trilyon dolar arttı. Pandemi harcamaları, yükselen faiz maliyetleri, vergi indirimleri ve bütçe açıkları artışta etkili oldu.

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

EN ÇOK BORÇLU OLDUĞU ÜLKE ŞAŞIRTTI! Rekor seviyeye ulaşan ABD borcunun önemli bölümü hem yerli hem de yabancı yatırımcıların elindeki Hazine tahvillerinden oluşuyor. ABD'nin borçlandığı ülkeler arasında Asya başta olmak üzere dünyanın önde gelen ekonomileri bulunuyor.

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

İŞTE ABD'NİN EN ÇOK BORÇLU OLDUĞU ÜLKELER!

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

20) ALMANYA

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

19) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

18) GÜNEY KORE

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

17) SUUDİ ARABİSTAN

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

16) NORVEÇ

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

15) BREZİYA

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

14) HİNDİSTAN

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

13) HONG KONG

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

12) SİNGAPUR

#13
Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

11) TAYVAN

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

10) İSVİÇRE

#15
Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

9) İRLANDA

#16
Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

8) FRANSA

#17
Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

7) KANDA

#18
Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

6) LÜKSEMBURG

#19
Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

5) BELÇİKA

#20
Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

4) CAYMAN ADALARI

#21
Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

3) ÇİN

#22
Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

2) BİRLEŞİK KRALLIK

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Foto - İşte bu yüzden sağa sola saldırıyor: ABD'nin borcu tarihi rekor kırdı!

1) JAPONYA/ derleyen: haber7

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