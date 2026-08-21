Venezuela’da izi siliniyor! Maduro yokluğa mı terk edildi?

Financial Times'ın iddiasına göre, Venezuela'da Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yönetimi ile muhalefet arasında yaklaşık iki hafta süren görüşmelerde Nicolas Maduro'nun serbest bırakılması hiç gündeme gelmedi.

Analistler, Rodriguez yönetiminin Maduro'nun kaderinin belirlendiğini düşündüğünü ve kendi siyasi konumunu önceliklendirdiğini öne sürüyor. Öte yandan Karakas'ta Maduro'yu destekleyen afiş ve billboardların da kaldırıldığı belirtiliyor.

Venezuela'da eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Financial Times gazetesine göre, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yönetimi, muhalefetle yaklaşık iki hafta süren görüşmelerde Maduro'nun serbest bırakılmasını hiç gündeme getirmedi.

BEŞ KEZ GÖRÜŞTÜLER, MADURO KONUŞULMADI

Habere göre hükümet ve muhalefet temsilcileri toplam beş kez bir araya geldi. Ancak müzakerelerde ne Nicolas Maduro'nun ne de eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması yönünde herhangi bir talep dile getirilmedi.

Muhalefet adına görüşmelere katılan bir isim, Financial Times'a şu değerlendirmeyi yaptı:

“Maduro ve Flores müzakere masasında yok. Onlar tarihten silindi.”

“KADERİ ÇOKTAN BELİRLENDİ” İDDİASI

Venezuelalı bir analiste göre geçici hükümet, Maduro'nun kaderinin artık belirlendiğini düşünüyor. Bu yaklaşımın, Delcy Rodriguez'in eski devlet başkanına yönelik tutumunda yaşanan değişimi de ortaya koyduğu belirtiliyor.

RODRIGUEZ'İN TUTUMU DEĞİŞTİ

Rodriguez, Maduro'nun 3 Ocak'ta ABD güçlerince alıkonulmasının ardından eski liderin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Ancak Financial Times'a göre son müzakerelerde Rodriguez yönetimi, Maduro'nun durumunu gündeme dahi getirmedi. Gazete, Rodriguez'in kamuoyuna yaptığı açıklamalarda da Maduro'ya giderek daha az yer verdiğini aktardı. Analistlere göre bu durum, geçici yönetimin kendi siyasi konumunu korumayı, Maduro'nun serbest bırakılmasına öncelikli gördüğüne işaret ediyor.

MADURO'NUN İZLERİ SOKAKLARDAN DA SİLİNİYOR

Haberde, Venezuela'da Maduro'nun izlerinin yalnızca siyasetten değil, sokaklardan da silinmeye başladığı öne sürüldü. Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılmasını isteyen afiş ve billboardların büyük bölümünün kaldırıldığı, Karakas'ta ise eski devlet başkanı ve eşine ait yalnızca birkaç büyük portrenin kaldığı belirtildi.

MADURO VE EŞİ NEW YORK'TA GÖZALTINDA

Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in, ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği gece operasyonuyla Venezuela'dan kaçırıldığı ifade ediliyor. Çiftin, New York'taki bir gözaltı merkezinde tutulduğu ve Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya bulunduğu belirtiliyor.