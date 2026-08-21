Batrakov sonrası gelecek mi? Leao'nun Galatasaray'dan başka şansı yok! Ya gelecek! Ya gelecek!
Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan Rafael Leao'nun Galatasaray'dan başka şansı kalmadı.
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Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan Rafael Leao'nun Galatasaray'dan başka şansı kalmadı.
Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao ile ilgilenen tek lig Türkiye oldu.
Son olarak kadrosuna Aleksey Batrakov'u dahil eden Galatasaray'da transfer hazırlıkları sürüyor. Adı bir süredir Rafael Leao ile anılan sarı-kırmızılılar için güzel bir gelişme yaşandı.
İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao ile ilgilenen tek lig, Portekizli yıldız oyuncunun transfer olmaya sıcak bakmadığı Türkiye Ligi oldu.
Ancak, Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki yıldız futbolcunun, Türkiye seçeneğine mesafeli yaklaşması transfer sürecini kilitliyor.
İtalyan devi Milan, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Portekizli sol kanat oyuncusu ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.
Oyuncunun Türkiye fikrine sıcak bakması halinde Galatasaray'a transfer olması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların bu konudaki hamleleri merak ediliyor.
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