Batılı ülkelerden İsrail’e ortak bildiri: Derhal geri çekin!

İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişletme adımlarına Batılı ülkelerden ortak tepki geldi.

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda ve Norveç tarafından yayımlanan ortak açıklamada, İsrail hükümetinin E1 yerleşim projesi kapsamında 1234 yeni konutun inşası için ihale yayımlamasının “kabul edilemez” olduğu belirtildi.

7 ülkeden İsrail’e ortak tepki

Ortak açıklamada, uluslararası toplumun E1 projesi kapsamındaki yerleşim genişlemesine uzun süredir karşı çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “İsrail hükümetinin E1 yerleşim projesi için inşaat ihaleleri yayımlama kararı kabul edilemez” denildi.

E1 projesinin hayata geçirilmesinin Batı Şeria'nın coğrafi bütünlüğünü ciddi biçimde etkileyeceğine dikkat çekilen açıklamada, projenin Filistin topraklarını bölerek iki devletli çözüm ihtimalini daha da zayıflatacağı vurgulandı.

“Planları derhal geri çekin”

7 ülke, İsrail hükümetine doğrudan çağrıda bulunarak E1 kapsamındaki planların geri çekilmesini istedi.

Ortak açıklamada, “İsrail hükümetine bu planları derhal geri çekmesi ve Batı Şeria'daki yerleşim genişlemesini sona erdirmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Batı Şeria'daki yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilirken, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da teyit edilen uluslararası toplumun tutumu olduğu hatırlatıldı.

İsrail’e “uluslararası konumun zayıflar” uyarısı

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetinin ciddi boyutlara ulaştığı ve Filistin ekonomisine ağır kısıtlamalar uygulandığı bir dönemde alınan kararın endişeleri artırdığı kaydedildi.

7 ülke, E1 projesinin yalnızca barış ihtimalini zayıflatmayacağını, İsrail’in uluslararası konumuna da zarar vereceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca şirketlere de dikkat çeken bir uyarı yapılarak E1 kapsamındaki inşaat ihalelerine teklif vermemeleri istendi. Şirketlerin uluslararası hukukun ciddi ihlallerine dahil olma riskiyle birlikte hukuki ve itibari sonuçlarla karşılaşabileceği belirtildi.

E1 projesi Filistin topraklarını parçalayacak

E1 projesi, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Maale Adumim Yahudi yerleşimi ile Kudüs arasındaki bölgede yeni yerleşim alanlarının oluşturulmasını öngörüyor.

Proje kapsamında 1999 yılında yaklaşık 12 bin dönüm Filistin toprağına el konulurken, bölgede 4 binden fazla yasa dışı konut ile çeşitli yapıların inşa edilmesi planlandı.

E1'in hayata geçirilmesi halinde işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Filistin bağlantısının ciddi ölçüde kesilmesinden endişe ediliyor. Projenin Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki coğrafi sürekliliğe de ağır darbe vuracağı belirtiliyor.

İsrail yönetimi, daha önce ABD yönetimlerinin baskısıyla uzun süre dondurulan E1 projesini yeniden gündeme taşımış, Netanyahu hükümeti projeyi Eylül 2025'te onaylamıştı.

Son olarak İsrail hükümeti, proje kapsamında 1234 konutluk ilk inşaat ihalesini yayımladı. Bu adımın ardından 7 Batılı ülkeden ortak tepki geldi.