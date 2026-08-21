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Eğitim Özel okullarda ücretsiz eğitim için başvurular başladı
Eğitim

Özel okullarda ücretsiz eğitim için başvurular başladı

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Özel okullarda ücretsiz eğitim için başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler için tercih başvuru sürecinin başladığını duyurdu...

Özel okullarda ücretsiz eğitim hakkından yararlanacak öğrenciler için tercih dönemi açıldı.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada "Tercihler e-Okul üzerinden yapılacak olup tercih sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ve başvuru formundaki güvenlik kodu kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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