Türkiye'nin sınırına kadar geldi! Komşu ülkede Batı Nil virüsü alarmı! Ölü sayısı yükseldi

Yunanistan'da sivrisineklerle taşınan Batı Nil virüsü nedeniyle son bir haftada 47 yeni vaka saptanırken, yılbaşından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu verilerine göre, 12-19 Ağustos tarihleri arasında 47 yeni vaka tespit edildi.

Yılbaşından bu yana toplam vaka sayısı 157'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13'e yükseldi.

Batı Nil virüsü çoğunlukla enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor.

Enfekte kişilerin büyük bölümünde belirti görülmezken, bazı vakalarda ateş, baş ağrısı, halsizlik ve kas ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor.

Nadir durumlarda ise virüs sinir sistemini etkileyerek ensefalit veya menenjit gibi ciddi hastalıklara yol açabiliyor.

İnsanlarda hastalığı önleyen rutin bir aşının bulunmadığı belirtilirken, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı veya nörolojik belirtiler görülmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması tavsiye ediliyor.