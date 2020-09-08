Vergi cezasına indirim geliyor! İşte yapmanız gerekenler…
Vergi mükellefleri, adlarına uygulanan vergiler ve cezalar için indirim talep edebilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, adlarına vergi cezası kesilen mükelleflerin indirim talep edebileceklerini yazdı.
Vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar yargıya taşınmadan kısa yoldan çözümlenebilmesi için yeni bir broşür hazırladı.
İlgili broşürde son mevzuata yönelik değişikliklere ilişkin bilgiler verildi.
Bu kapsamda mükelleflere, kesilmiş vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile uzlaşılması halinde vergi ziyaı cezasında belli oranlarda indirim yapılarak, kalan tutarın ödenmesine imkan verilmesi hedefleniyor. İndirim, bir vergi aslına bağlı olmadan kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanabiliyor.
Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabilecek.
Borçlu bulunduğunuz vergi dairesine giderek ilgili borç için dilekçe vererek başvuru yapılabiliyor.
Hazırlanacak yeni ödeme sisteminden sonra ödemelerde gecikme yapılmaması gerekir. Ödemelerin gecikmesi halinde sistem eski halini alarak mükellefi zor duruma bırakabilir.
Ayrıca indirimden yararlanabilmek için, ivd.gib.gov.tr üzerinden başvuru yapılabiliyor.