16 baro “tarihi fırsat” dedi, 4 barodan itiraz! Çerçeve Yasa'da dikkat çeken ayrışma

Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği terör sorununu kalıcı biçimde gündemden çıkarmayı hedefleyen ve çok büyük bir çoğunlukla kabul edilen düzenleme Meclis'te geniş bir destek bulurken, barolardan gelen açıklamalarda ise ayrışma dikkat çekti.. Bazı barolar, ulusalcı damarlarını kabartarak yorumlar yaptılar.

16 baro düzenlemeyi “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirerek ilkesel destek verirken Samsun, Trabzon, Edirne ve Çanakkale barolarından ulusalcı itirazlar yapıldı.

16 barodan ortak tavır: Tarihi bir fırsat

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları ortak bir açıklamayla Çerçeve Yasa'ya ilkesel destek verdi.

16 baro, silahların tamamen susmasının ve sorunların hukuk ile demokratik siyaset zemininde çözülmesinin Türkiye açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu vurguladı.

Barolar, düzenlemenin hukuk tekniği ve kapsam bakımından geliştirilmesi gereken tarafları bulunduğunu da ifade etmekle birlikte, kalıcı barışa katkı sağlayabilecek bir adım olarak gördükleri yasayı “tarihi bir fırsat” şeklinde değerlendirdi.

Terörün tasfiyesi hedeflenirken 4 barodan "Nayır, olamaz" itirazı

16 baronun destek açıklamasına karşılık Samsun, Trabzon, Edirne ve Çanakkale barolarının yasaya yönelik ulusalcı damarla yaptıkları itirazlar dikkat çekti.

Düzenlemede örgütün feshedilmesi ve silahların teslim edilmesinin ilgili devlet kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi uygulamanın temel şartlarından biri olarak öne çıkarken, karşı çıkan baroların açıklamalarında ise adalet, Anayasa, mağdur hakları ve düzenlemenin sonuçlarının İyi Parti ile paralel söylemle, “af” niteliği taşıyıp taşımadığı tartışmaları öne çıktı.

Samsun Barosu: Tarafımız hukuktur

En ulusalcı itirazlardan biri Samsun Barosu'ndan geldi.

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran tarafından yapılan açıklamada, eski yıllarda da pişmanlık kanunları çıkartıldığına hiç değinilmeksizin, terör suçlarından mahkûm edilen kişilere yönelik cezaların sonuçsuz bırakılması veya fiilen ortadan kaldırılmasının şehit aileleri ile toplumun adalet duygusunda yaralar oluşturabileceği savunuldu.

Baro, terörün sona ermesini ve kalıcı toplumsal barışı desteklediğini belirtirken, “Tarafımız hukuktur” ve “Tarafımız adalettir” ifadelerini kullansa da, yakın tarihde PKK'lı teröristlerle ilgili bazı baroların destek açıklamaları sırasındaki Samsun Barosu'nun suskunluğu hatırlandığında, açık çelişki tepkiye sebep oldu.

Çerçeve Yasa'nın uygulanabilmesi için örgütün feshi ve silahların teslim edilmesinin devlet tarafından teyit edilmesi şartının bulunması, düzenlemenin doğrudan ve koşulsuz bir af olarak değerlendirilmemesi gerektiği hatırlatmalarını haklı gösterirken, kan akmasının devamını istercesine, bazı barolar açıklamalarını sürdürüyor.

Edirne Barosu 467'yi görmedi, “af” olarak değerlendirdi

Edirne Barosu ise düzenlemenin adı ne olursa olsun ortaya çıkaracağı hukuki sonuçlar bakımından af niteliği taşıdığı görüşünü öne sürerken, kabul oylarının zaten 467 olduğunu görmezden geldi.

Baro, hukuk devleti ve adalet ilkelerini gerekçe göstererek yasaya karşı utangaç bir duruş sergiledi.

Edirne Barosu'nun yaklaşımı, düzenlemenin terör örgütünün tamamen tasfiyesini esas alan şartlı yapısına gözlerini kapatarak, doğrucu davutluk rolüne soyunarak, ceza hukuku açısından doğuracağı sonuçlara odaklandığı maskesi ile kamuoyuna duyuruldu.

Çanakkale Barosu da karşı cephede

Çanakkale Barosu da Çerçeve Yasa'ya ilişkin eleştirel tutum aldı.

Baro, düzenlemenin hukuk devleti, Anayasa'nın üstünlüğü, toplumsal adalet ve mağdur hakları açısından soru işaretleri oluşturduğunu savunarak 467 milletvekilinin kabul oyu verdiği yasaya karşı çıktı.

Böylece Çanakkale Barosu da düzenlemeye itiraz eden barolar arasına katıldı.

Trabzon Barosu'ndan “toplumsal meşruiyet” itirazı

Trabzon Barosu Başkanı Av. Hakan Orhan ise düzenlemeyi eşitlik, belirlilik, ölçülülük, yargı bağımsızlığı ve mağdur hakları açısından TBMM'nin büyük çoğunluk ile aldığı kararı eleştirdi.

Orhan, uzun vadeli sonuçlar doğurabilecek böyle bir düzenlemenin yalnızca parlamento çoğunluğuna dayanmasının yeterli olmayacağını savunarak toplumsal meşruiyet tartışmasını gündeme getirdi.

Ancak düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin kabul oyunu alması, Meclis'te oldukça geniş bir siyasi destek zemininin oluştuğunu da ortaya koydu.

467 oy ve 16 baronun desteğine rağmen itiraz

Ortaya çıkan tablo hukuk camiasındaki belirgin görüş ayrılığını gözler önüne serdi.

Bir tarafta, farklı illerden 16 baro, silahların tamamen susması ve sorunların hukuk ile demokratik siyaset zemininde ele alınmasını “tarihi fırsat” olarak görerek düzenlemeye destek verdi.

Diğer tarafta ise Samsun, Trabzon, Edirne ve Çanakkale baroları, ağırlıklı olarak düzenlemenin ceza hukuku, Anayasa, mağdur hakları ve adalet boyutlarına ilişkin itirazlarını gündeme getirdi.

Terör örgütünün feshi ve silahların tamamen teslim edilmesini temel şart haline getiren düzenlemenin bundan sonraki uygulama süreci ise tartışmanın asıl belirleyici noktası olacak.