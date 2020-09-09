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Ekonomi Vergi cezalarında indirim imkânı
Ekonomi

Vergi cezalarında indirim imkânı

Mükelleflerin, adlarına uygulanan vergiler ve kesilen cezalar için indirim talep etme imkânı bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:34:00 -
Vergi cezalarında indirim imkânı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların yargı yoluna gitmeden kısa yoldan çözümlenmesine ilişkin uygulamalara yönelik bir broşür hazırladı. Vergi cezalarında indirim uygulamasına ilişkin broşürde, son mevzuat değişiklikleri doğrultusunda mükelleflere yönelik çözümler yer aldı. Buna göre, mükellefler, adlarına uygulanan vergi ve cezalar için düzenlenen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor. Bu kapsamda mükelleflere, kesilmiş vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile uzlaşılması halinde vergi ziyaı cezasında belli oranlarda indirim yapılarak, kalan tutarın ödenmesine imkân sağlanıyor.

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