Vergi borçları yapılandırılıyor mu? Kimler borç yapılandıracak?

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklife göre, Teklifle vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma getiriliyor.

Teklifte, Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkisini azalmak amacıyla; istihdam ve üretimi korumayı amaçlıyor. Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeniden düzenleniyor. Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Vergi borç yapılandırma başvurusu

Vergi borcu yapılandırma ekranı, başvuru sürecinde son günler yaklaşırken vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Vergi borçlarına yönelik yıl başında çalışma yapılmıştı. KYK, SGK, MTV, trafik para cezası, gibi bir çok vergi borcunu kapsayan yapılandırma başvuruları 1 Şubat 2021'de sona ermişti. İnteraktif Vergi Dairesi'nin (www.ivd.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılacak olan vergi borcu yapılandırma işlemi 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsamıştı.