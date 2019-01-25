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Venezuela'yı açık açık tehdit etti: Misillemeye hazırız

ABD'nin Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio, Venezuela'yı tehdit ederek ABD'li diplomatlara zarar gelmesi halinde ABD yönetiminin misillemeye hazır olduğunu ve sonuçlarının çok mühim olacağını söyledi.

25 Ocak 2019 Cuma 12:10
Venezuela'yı açık açık tehdit etti: Misillemeye hazırız

ABD'nin Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio, Venezuela’daki ABD’li diplomatlara zarar gelmesi halinde Trump yönetiminin misillemeye hazır olduğunu ve sonuçlarının çok vahim olacağına dair tehditler savurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı sert eleştirileriyle bilinen Senatör Rubio, perşembe günü Amerikan NBC News kanalına Venezuela’daki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Senatör Rubio, Trump yönetiminin Venezuela’daki ABD Büyükelçiliği personelinin zarar görmesi durumunda misillemeye hazır olduğunu belirtti.

Rubio, “Herkesin bilmesini istiyorum ki, ABD’li diplomatlara herhangi bir zarar gelmesi durumunda, bu yönetimin dayatacağı sonuçlar hızlı ve kati olacak.” ifadelerini kullandı.

Venezuela’daki durumun kötüleşmesi halinde ABD'nin büyükelçilik personelini geri çekmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda ise Rubio, yurt dışındaki hiç kimsenin tehlikede olmadığından emin olmak için yönetimin bölgeyi sürekli izleyeceğini belirterek, “Onlara herhangi bir diplomat gibi davranılmasını bekliyoruz. Onlara saygı duyulmasını bekliyoruz. Onların güvende olmalarını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

ABD’li diplomatlara zarar verenlere ağır sonuçlar dayatacaklarını ve bunun boş bir tehdit olmadığını belirten Rubio, “Bu çok net bir şekilde anlaşılmalıdır. Bu boş bir tehdit değil. Size söylüyorum, bundan daha fazla ileri gidemem, ama size söylüyorum, sonuçları önemli olacak.” ifadelerini kullandı.

Trump: Bütün seçenekler masada

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen Maduro karşıtı gösterilerde kendisini devlet başkanı ilan etmesi ve ilanın hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın yazılı bir açıklama yayımlayarak Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıması iki ülke arasındaki tansiyonu artırmıştı.

Trump, gazetecilerin “Venezuela’ya ABD askeri göndermeyi düşündünüz mü?” sorusuna “Şu an hiçbir şeyi düşünmüyoruz ama bütün seçenekler masada.” cevabını vermiş, Maduro ise ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maduro’yu meşru görmedikleri için Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri talimatına uymayacaklarını duyurmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada ise Venezuela’da ikinci derecede görevli personelin ülkeyi terk etmesi talimatı verilmişti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:10
  1. ABD'nin Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio
  2. venezuela
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