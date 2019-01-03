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Venezuela'dan Mike Pompeo'ya kınama

Venezuela hükümeti tarafından, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya daha fazla baskı yapılması için Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio ile görüştüğü belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında bir kınama yayımlandı.

03 Ocak 2019 Perşembe 00:10
Venezuela'dan Mike Pompeo'ya kınama

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yemin töreni için bu ülkede bulunan ve Kolombiya'yı da ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe'nun, bölgeye, "Venezuela'daki rejimin zor kullanılarak devrilmesinin" yollarının aramak amacıyla geldiği öne sürüldü.

Açıklamada, Pompeo'un, burada Peru Dışişleri Bakanı Popolizio ile yaptığı ve "Maduro'ya baskı artırma noktasında mutabık kalındığı" iddiasıyla haberlere konu olan görüşme hatırlatıldı.

Pompeo'nun bölgeye, "emri altındaki hükümetlere talimatlar vermek için geldiği" belirtilen açıklamada, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya yönelik yürüttüğü "ikiyüzlü ve ısrarlı müdahaleciliği" şeklinde nitelenen politikası da kınandı.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela karşısındaki bu politikalarının uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Pompeo, Brezilya'daki temaslarının ardından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşmek için bu ülkeye gitti.

 

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 00:10
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