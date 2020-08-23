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Dünya Venezuela'dan füze açıklaması
Dünya

Venezuela'dan füze açıklaması

Venezeula Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'dan füze almanın iyi bir fikir olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:09:00 -
Venezuela'dan füze açıklaması

Kolombiya tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Venezuela petrol anlaşması yaptığı İran’dan füze alacak.

İddiayı geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Ivan Duque ortaya atmıştı. Duque, ‘Maduro, İran’dan füze almak için büyük çaba harcıyor’ demişti. Ortaya atılan iddialar sonrası Venezeula Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan açıklama geldi. Maduro, İran’dan füze almanın kendileri adına iyi bir fikir olduğunu söyledi.

Maduro, Kolombiyalı devlet başkanının iddialarını alaya alarak ‘Bu benim hiç ama hiç aklıma gelmemişti’ dedi.

İki ülke ilişkileri

Venezuela ile Kolombiya arasında son dönemde büyük bir siyasi gerginlik yaşanıyor.

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