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Venezuela'da Meclis Başkanı'nı gözaltına alan 12 ajan tutuklandı

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu,13 Ocak'ta kısa bir süreliğine gözaltına alan Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi mensubu 12 ajan tutuklandı.

17 Ocak 2019 Perşembe 10:07
Venezuela'da Meclis Başkanı'nı gözaltına alan 12 ajan tutuklandı

Yüksek Adalet Mahkemesinin internet sayfasından yayımlanan bilgi notunda, "görevi suistimal, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından dolayı SEBIN ajanları hakkında tedbirli tutuklama kararı alındığı bilgisi paylaşıldı.

Venezuela'da son dönemlere kadar çok fazla tanınmayan Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmediğini ve geçici olarak devlet başkanlığını yürütmeye anayasal yetkisi olduğunu söyleyerek uluslararası destek bulmaya başlamıştı.

Guaido, 13 Ocak'ta Caracas'ın dışındaki çevre yolunda SEBIN mensuplarınca yaklaşık iki saatliğine gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez olayın ardından Venezuela devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunmuş, SEBIN mensuplarının keyfi davrandığını ve haklarında disiplin işlemi yapıldığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Kurucu Mecliste yaptığı konuşmada, Guaido'nun gözaltına alınması anına ilişkin görüntülere işaret etmiş ve olayı medyatik bir gösteri olarak nitelemişti. Maduro, olayı duyar duymaz SEBIN mensuplarının görevden alınmaları talimatı verdiğini vurgulamıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:07
  1. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

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