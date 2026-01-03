  • İSTANBUL
Dünya Venezuela’da halk marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu! Operasyon ile ilgili ne olacak merak ediyor!
Dünya

Venezuela’da halk marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu! Operasyon ile ilgili ne olacak merak ediyor!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Venezuela’da halk marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu! Operasyon ile ilgili ne olacak merak ediyor!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin başkent Caracas ve bazı kentlere yönelik saldırıları ardından Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu yakaladığını açıkladı. Şimdi ne olacak halk merak içindeyken ülkede güvenlik önlemleri artırıldı. Caracas’ta silahlı unsurların varlığı, destek gösterileri ve marketler önünde oluşan uzun kuyruklar, yaşanan siyasi krizin günlük yaşama yansımaları ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin başkent Caracas ve bazı kentlere yönelik saldırılarından sonra Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu yakaladığını açıkladı. Ülkede güvenlik önlemleri artırılırken, Caracas'ta silahlı unsurların varlığı, destek gösterileri ve marketler önünde oluşan uzun kuyruklar, yaşanan günlük yaşama yansımalarını gözler önüne sererken ülkede kaos ortaya çıktı.

operasyonuyla ile ilgili halk tedirgin...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin başkent Caracas ve bazı kentlere yönelik saldırılarının ardından Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu yakaladığını açıkladı. Destek gösterileri hatırlatıldı.

Ülkede güvenlik önlemleri artırılırken, Caracas’ta silahlı unsurların varlığı, destek gösterileri ve marketler önünde oluşan uzun kuyruklar, yaşanan siyasi krizin günlük yaşama yansımalarını gözler önüne seriyor.

Yorumlar

asim keskin

Sayin Devöet bahceli aciklama yapmadan önce ben de ayni seyleri düsünk,üstü. FETÖ darbe girisimin tipa tip aynisi. Ama alnindan öptügüm halkimiz dünyaya ve abede ye sinirin neresi oldugu gösterdi. ama venezualla ahlkinin mayil mayil bakisi hayal krikligi
