Dünya Venezuela’da halk marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu! Operasyon ile ilgili ne olacak merak edildi
ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin başkent Caracas ve bazı kentlere yönelik saldırıları ardından Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu yakaladığını açıkladı. Şimdi ne olacak halk merak içindeyken ülkede güvenlik önlemleri artırıldı. Caracas’ta silahlı unsurların varlığı, destek gösterileri ve marketler önünde oluşan uzun kuyruklar, yaşanan siyasi krizin günlük yaşama yansımaları ortaya çıktı.

