İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklama, "PKK ve tüm iltisaklı gruplar, Suriye dahil tüm bölgelerde silahlarını teslim etmelidir" dedi.

SDG'YE TÜRKİYE'DEN BİR UYARI DAHA

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG, verilen süre dolmasına rağmen Suriye ordusuna entegre olmakta ayak diretiyor. Ülkede Suriye ordusu ile SDG arasında yer yer şiddetli çatışmalar çıkarken Türkiye'den terör örgütüne bir uyarı daha geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgede hiçbir terör örgütüne izin vermeyeceklerini vurguladı. Bakan Güler açıklamasında şunları söyledi: "Şüphesiz ki ordumuzun caydırıcı gücü, en başta terör örgütleriyle mücadelede kendisini göstermiş, kahraman Mehmetçik emsalsiz gayretleriyle terörü bitirme noktasına getirmiştir. Bunun sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' süreci başlatılmıştır. Biz samimi olarak bu sürecin başarılı olmasını arzu ediyoruz.

PKK VE TÜM İLTİSAKLI GRUPLAR, TÜM BÖLGELERDE SİLAHLARINI TESLİM ETMELİDİR"

PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararı kapsamında Suriye dahil, bulundukları tüm bölgelerde derhâl tüm terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

ERDOĞAN: 10 MART MUTABAKATINA UYULMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "16. Büyükelçiler Konferansı"nda dikkat çeken bir mesaj vermişti. Erdoğan "10 Mart Mutabakatı'nın mutlaka uygulanması gerekiyor. İsrail'in saldırıları Suriye önünde engeldir. Suriye'nin parçalanmasından kimin çıkar sağlayacağı açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

BÖLGEYE 80 BİN KİŞİLİK ORDU GÖNDERİLECEK

Suriye ordusu ise terör örgütü PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolmasıyla birlikte kapsamlı bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Bu hatta 7 tümen ve yaklaşık 80 bin askerin sevk edilmesi planlanıyor. Gelişmelere göre bu sayının daha da artabileceği, operasyonda ağır silahların yanı sıra insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçaklarının da kullanılacağı belirtildi. Deyrizor, Tişrin-Karakozak, Tabka, Halsa, Ayn İsa ve Rakka cephelerinde gözetleme amaçlı İHA–SİHA uçuşları yoğunlaştırılırken, öncü birliklerin nokta tayinleri yapıldı.

10 MART MUTABAKATI NEDİR?

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG'li Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta sekiz maddelik entegrasyon anlaşması imzalanmıştı. Mutabakata varılan anlaşma maddeleri şöyleydi:

"-Tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına liyakat temelinde, dini veya etnik ayrımcılık yapılmaksızın katılma haklarının garanti altına alınması.

-Kürt toplumunun Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve vatandaşlık haklarının ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

-Silahlı çatışmaların sona erdirilmesi için Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edilmesi.

-Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devlet yönetimine entegre edilmesi.

-Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin şehirlerine ve köylerine dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması.

-Suriye Devleti'nin Esad rejiminin kalıntılarına ve Suriye'nin güvenliği ve birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi.

-Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıların, nefret söylemlerinin ve nifak tohumları ekme girişimlerinin reddedilmesi.

-Yürütme komitelerinin, anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmesi."