PKK için "terör örgütüdür” diyemeyen Tahir Elçi’nin karısı, CHP milletvekili Türkan Elçi, yine kafayı çıkardı

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

PKK için "terör örgütüdür” diyemeyen Tahir Elçi’nin karısı, CHP milletvekili Türkan Elçi, kafayı çıkarmış yine..

Binlerce şehidimizin ailesini bizler teskin etmeye çalışırken, teröristlere sahip çıkanın karısı “Peki, ölenleri ne yapacağız?” diyerek, silah bırakma karşıtlığı yapmış..

Kocasının öldürülmesinden bir dakika önce, PKK’lı teröristlerin üç polisimizi şehid ettiğini bugüne kadar bir defacık olsun dillendiremeyen Türkan Elçi, İslami bir kavram olan “şehid”liği, kafasının çatlaklığı intihar etmesi ile ispatlanmış bir İtalyan’ın (Cesare Pavese) anlatımı ile okuyucularına aktarmaya kalkmış..

Kılavuzu karga olanın, burnu temiz kalmazmış..

CHP’li vekil Türkan Elçi de, hendek kazıp özerklik ilan eden PKK’lı teröristlere tek kelime edemediği t24’deki yazısında, şunları söylemiş:

“2015’te şehirlerimizde ‘Tarihsel ve kültürel varlıklarımız yok ediliyor’ diyerek itiraz edenleri ve itiraz ederken öldürülenleri? Sokağın ortasında günlerce ölüsü alınamayanları?"

Bu soruya cevabı, CHP'nin ittifak ortağı İyi Parti'li emekli albay (suçlama yapıldığı alanda muvazzaf görevli olduğunu kendisi açıklamıştı) Orkun Özeller'e bırakalım..

Türkan hanım ile emekli Albay Orkun bey, Millet İttifakı çerçevesinde, konuyu çözsünler..

Biz, Türkan Elçi'nin "Ya da barış, yalnızca birkaç kişinin —parmak sayısını geçmeyen— erkini tahkim etmenin bir aracı mıdır?" sorusuna cevap verelim..

Hem polise-askere kurşun sıkanları güzelleyeceksiniz.. Terör örgütü olarak görmeyeceksiniz. Hem de "barış" denilince afra tafra mı yapacaksınız.. Mecbur değilsiniz 'barış'a, zaten onu bu 'kirli dili'nizle hakketmiyorsunuz da, Türkan hanım..