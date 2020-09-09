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Aktüel Venezuela'da akaryakıt sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu
Aktüel

Venezuela'da akaryakıt sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:40:05 -
Venezuela'da akaryakıt sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu

CARACAS (AA) - ABD yönetiminin İran petrol tankerlerine el koymasının ardından Venezuela'da tekrar baş gösteren akaryakıt sıkıntısı, benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

Başkent Caracas'ta halkın araçlarının depolarını doldurmak için mücadele verdiği, birçok benzin istasyonunun kapalı olduğu başkentte hizmet verenlerin önünde oluşan kuyrukların, yaklaşık 2 kilometreyi bulması dikkati çekti.

Cuma gününden bu yana 3 istasyonun önünde 15 saat geçirdiğini dile getiren taksi şoförü Miguel Veliz, benzinin nereden geldiğini önemsemediğini, sadece para kazanmak için aracına yakıt doldurmak istediğini söyledi.

Bu arada yıl başında Venezuela'ya akaryakıt getiren 3 İran tankerinin, neredeyse 3 haftadır bulundukları konumun takip edilmesine yarayan araçlarını kapattığı belirtildi.

Bu durum akıllara, "Forest", "Fortune" ve "Faxon" isimli tankerlerin yeniden Venezuela'ya gidiyor olabileceği ihtimalini getirdi.

Bağımsız petrol izleme şirketi TankerTrackers.com'un kurucularından Samir Madani, 3 tankerin alıcı vericileri kapalı durumda Venezuela'ya kadar gidebileceklerini söyledi.

İran'ın Caracas Büyükelçiliği ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD Adalet Bakanlığı ağustos ayında ABD tarafından "terör örgütü" ilan edilen İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Venezuela'ya gönderdiği tespit edilen petrolü taşıyan tanker gemilerine el konulduğunu ve böylece milyonlarca doların akışının kesildiğini açıklamıştı.

"Luna", "Pandi", "Bering" ve "Bella" adlı tankerlere, "İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyarak İran'a yönelik yaptırımları deldiği" gerekçesiyle açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston Limanı'na getirilmek üzere yolda olduğu bildirilmişti.

- İran yaklaşık 1,5 milyon varil akaryakıt gönderdi

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkede yaşanan benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD'nin itirazlarına rağmen İran'ın nisan ayında toplamda yaklaşık 1,5 milyon varil akaryakıt taşıyan 5 tankeri Venezuela'ya gönderdiği belirtilmişti.

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