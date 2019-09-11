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Venezuela, savaşa hazırlanıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sınırda 150 bin askeri personeli görevlendirerek savaşa hazırlanıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:13
Venezuela, savaşa hazırlanıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sınırda 150 bin askeri personeli görevlendirerek savaşa hazırlanıyor.


Venezuela ile Kolombiya arasındaki gerginlik iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sınırda 150 bin askeri personel görevlendirdi. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) Tachira eyaletinde tankları seferber etti. Füzeler ve düzinelerce asker yüklü zırhlı araç sınırda hareket halinde bekliyor. Kolombiya hükümeti ise tehlikeli tırmanış karşısında “sakinlik” çağrısı yaptı.


Venezuela ile Kolombiya arasındaki artan gerilim ışığında, Nicolas Maduro hükümeti, sınırda Salı günü başlatılan askeri tatbikatlarda 150 bin askeri harekete geçirdi. 28 Eylül’e kadar sürecek tatbikat için tanklar, füze yüklü zırhlı araçlar, La Fra Havaalanı’nda binlerce asker konuşlandırdı.


Kolombiya sınırındaki Tchira eyaletinde 2 bin 200 kilometrelik sınırındaki manevralar, Maduro’nun Kolombiya’yı kendilerine karşı komplo kurmakla suçlamasından hemen sonra başladı. Geçen hafta Salı günü, Maduro, Kolombiya’yı serbest bırakılan FARC gerillalarının yeniden silahlanmasını iki ülke arasında "askeri bir çatışma başlatmak" için "manevra" olarak kullanmakla suçladı. Sınır konusunda uyarı yaptı.


Operasyonel Stratejik Komite Amiral Remigio Ceballos, "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) bir barış gücüdür. Dünyadaki silahlı kuvvetlere saygı duyuyoruz, ama kimseden korkmuyoruz " diyerek tatbikatı başlatmıştı.


Kolombiya hükümeti ise bir kez daha Venezuela’ya karşı bir plan içinde oldukları iddiasını reddetti. 150 bin askerin sınırda konuşlandırılmasından sonra “sakinlik” çağrısı yaptı. Venezuela ordusunda yaklaşık 365 bin askeri personel bulunuyor. Bunun dışında 1.6 milyon civarında sivil milis var.


Öte yandan bölgedeki strateji uzmanları Maduro’nun bu hamlesini savaş hazırlığı olarak yorumladı. Uzmanlar ayrıca Kolombiya’nın ABD’nin desteği olmadan bu hamleye cevap verecek gücü olmadığını ve ülke içinde de Venezuela ile girişilecek bir savaşta halk desteğinin de arkasında olmadığını iddia etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:13
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