Venezuela petrolüne 7 milyar dolarlık ABD çıkarması!

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela’da enerji sektörünü yakından ilgilendiren milyarlarca dolarlık yeni yatırım hamlesi geldi.

Houston merkezli ABD'li enerji şirketi Chevron Corp., Venezuela’daki faaliyetlerini önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin planına göre ortak girişimler aracılığıyla gelecek 5 yıl içerisinde yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek.

Chevron’un hedefi, ülkedeki ham petrol üretimini mevcut seviyenin iki katından fazlasına taşımak.

Şirket, 2031 yılına kadar Venezuela’daki günlük petrol üretimini yaklaşık 600 bin varile çıkarmayı öngörüyor.

ORINOCO'DA İKİ DEV PETROL SAHASI

Chevron, Venezuela’nın zengin petrol yataklarıyla bilinen Orinoco bölgesindeki Carabobo sahasında iki büyük petrol alanını geliştirme hakkını da elde etti.

Carabobo 1 ve Carabobo-2-South-A olarak adlandırılan sahalar, Chevron’un yüzde 49 pay sahibi olduğu Petroindependencia ortak girişiminin faaliyet gösterdiği bölgenin hemen yanında bulunuyor.

Yeni sahaların devreye alınması, şirketin Venezuela’daki üretim kapasitesini büyütme planının önemli ayaklarından birini oluşturuyor.

CHEVRON CEO'SU: MİLYARLARCA VARİLLİK KAYNAK

Chevron CEO’su Mike Wirth, Venezuela’daki yeni yatırım planının arkasında ülkenin sahip olduğu devasa petrol potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Wirth, şirketin jeolojik açıdan son derece güçlü gördüğü bölgelerde önemli bir konum elde ettiğini belirterek, söz konusu rezervlerin milyarlarca varillik bir kaynağı temsil ettiğine dikkat çekti.

MADURO OPERASYONU SONRASI EN BÜYÜK HAMLELERDEN BİRİ

Chevron’un milyarlarca dolarlık yatırım kararı, ABD özel kuvvetlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu ocak ayında düzenlenen operasyonla alıkoymasının ardından ülkenin enerji sektörüne yönelik en dikkat çekici sermaye hamlelerinden biri olarak öne çıktı.

Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip Venezuela’nın enerji sektörü; uzun yıllar boyunca yönetim sorunları, yolsuzluk, yatırım eksikliği ve ABD yaptırımlarının etkisi altında kaldı.

Chevron’un yeni planı ise Venezuela petrol sektöründeki dengelerin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde değişebileceğine işaret ediyor.

ABD DE VENEZUELA PETROLÜ İÇİN DEVREDE

Venezuela enerji sektöründeki hareketlilik Chevron ile sınırlı değil.

ABD hükümetinin de 17 Venezuela petrol sahasında 100 yıllık işletme hakkına sahip özel enerji şirketi North American Blue Energy Partners'taki (NABEP) yüzde 35'lik hisse konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Chevron CEO’su Wirth, ABD'nin NABEP'e yönelik girişimi hakkında değerlendirme yapmazken Trump yönetiminin iki ülkenin de fayda sağlayabileceği ticari çözümlere yönelik yaklaşımından memnun olduklarını söyledi.

Wirth, Venezuela'nın enerji kaynaklarının hem ABD'nin enerji güvenliğine hem de Venezuela ekonomisinin toparlanmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

YATIRIMA ÖZEL KORUMA HÜKÜMLERİ

Chevron yönetimi, Venezuela’ya yapılacak milyarlarca dolarlık yatırımın güvence altına alınması için imzalanan anlaşmalara önemli koruma hükümleri konulduğunu da açıkladı.

Wirth, sözleşmelerde şirket yatırımlarını korumaya yönelik mekanizmalar bulunduğunu belirtirken, hükümlerin ayrıntılarını paylaşmadı.

Chevron’un 7 milyar dolarlık yatırım programı ve günlük 600 bin varillik üretim hedefi, Venezuela’nın dev petrol rezervlerinin yeniden küresel enerji piyasasının merkezindeki başlıklardan biri haline gelebileceğini gösteriyor.