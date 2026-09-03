MR sonucu açıklandı! Trabzonspor’da Noah Saviolo şoku
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Amed SF karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonsporlu Noah Saviolo’nun sağlık durumu netleşti.
Trabzonspor’da Amed SF maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Noah Saviolo’dan kötü haber geldi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini belirtti.
“Kemik ödemi tespit edildi”
Prof. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Gündem
Diyarbakır'da çirkin provokasyon! Amedsporlu holiganlardan Trabzonsporlu taraftara skandal baskı!