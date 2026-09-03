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Spor MR sonucu açıklandı! Trabzonspor’da Noah Saviolo şoku
Spor

MR sonucu açıklandı! Trabzonspor’da Noah Saviolo şoku

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MR sonucu açıklandı! Trabzonspor’da Noah Saviolo şoku

Amed SF karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonsporlu Noah Saviolo’nun sağlık durumu netleşti.

Trabzonspor’da Amed SF maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Noah Saviolo’dan kötü haber geldi.

 

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini belirtti.

 

“Kemik ödemi tespit edildi”

Prof. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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