Türkiye birincisi Denizli’den çıktı! Ezanı en güzel o okudu

Çanakkale’de düzenlenen Din Görevlileri Arası Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye’nin farklı illerinden gelen isimler derece için yarıştı. Denizli’den Turan Tosun’un birinci olduğu finalde Gaziantep’ten Halil Bilge Tan ikinci, Erzurum’dan Cihan Emre Akbulut üçüncü oldu.

“Ruhumuzun pasını silmek için bu güzel mekandayız”

Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ezanı Muhammedi'yi güzel okumak için sıraya girmiş, tüm Türkiye'mizin farklı illerinden programları da derece yapmış. Final için Cumhuriyetimizin ön sözü, Mehmet Akif'in memleketi, şehitler diyarı Çanakkale'mizde yarışmaya aday olmuş. Çok kıymetli kardeşlerimizi dinlemek için bir aradayız. Eskilerin bir tabiri vardır. Kulağımızın pası silinir derler. Bugün bir anlamda kulağımızın, yüreğimizin, ruhumuzun pasını silmek için bu güzel mekandayız. Bu törenin olması bile başlı başına kıymetidir. O yüzden ben tüm yarışmacılarımızın bir anlamda birinci olduğunu yüreğimizde ayrı bir yeri olduğunu ifade etmek isterim. Tabii bu güzel yarışmanın Çanakkale'mizde olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Memleketimizin her karışı kıymetli ama şehitler diyarı Çanakkale'miz bambaşka. O yüzden belki de bu yarışma en çok Çanakkale'mizde olmaya yakışırdı" dedi.

“Bizim ezan halimiz vardır”

Bakan Yardımcısı Bülent Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ezan bizim için sadece bir namaz daveti değil bir kimlik beyanıdır. Bir ben buradayım demektir. Ben hazırım demektir, tarafım demektir. O kimlik beyanının tüm minarelerden eksiksiz bin yıllarca okunması için büyük mücadele etmiş şehitlerimiz, gazilerimiz, yöneticilerimiz inşallah kıyamete kadar da bu ezanları dinmemesi için gayret etmeye devam edeceğiz. Her Müslüman memlekette ezan vardır. Farklı tonlarda okunur içeriği aynı olmakla beraber. Ancak ezanı belki de bizim kadar kendi kimliğine nakşetmiş başka bir millet yoktur diye düşünüyorum. Biz milletimizi tanımlarken gururla; ezan, bayrak, vatan deriz. Hiç kimse ezanla vatanı, hiç kimse ezanla yüreğiyle devletini bu kadar özleştirmez diye düşünüyorum. Bizim ezan halimiz vardır. Biz ezan halimizle beraber hatıralarımızı yaşarız. Ezan duyduğumuzda esnafımızın iş yeri gürültülüyse ara verir. Sanatçımız şarkı söylüyorsa konserini keser. Uzanıyorsak ayağa kalkarız, otururuz, toparlanırız. Ezan hali tüm milletimize özel bir hatıradır. Bizim işim ayrı bir kıymettir. Bu ezan halimizi kollamak, korumak, tüm evlatlarımıza bir yaşam tarzına eğitilmek hepimizin görevi olsa gerek diye düşünüyorum."