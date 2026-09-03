Samsun’un çevresel dönüşüm yol haritası açıklandı: Sıfır Atık için 16 hedef

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen “Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları”, Türkiye genelinde 81 ili kapsayan bütüncül dönüşüm modelini Samsun’da bir adım daha ileri taşıdı. Sıfır Atık Vakfı tarafından Samsun Valiliği himayesinde; Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Samsun Sıfır Atık Çalıştayı sürecinde elde edilen görüş, öneri ve çıktılar, 3 Eylül 2026 Perşembe günü düzenlenen Samsun Çalıştayı Sonuç Konferansı’nda kamuoyu ile paylaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen konferansta; Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş hitaplarda bulundu.