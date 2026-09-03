Samsun’un çevresel dönüşüm yol haritası açıklandı: Sıfır Atık için 16 hedef

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, konuşmasında Samsunlulara Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını ileterek, “Bir şehrin geleceğine dair ortak iradeyi ortaya koymak için bir aradayız. Biz sıfır atığı atıkların nasıl toplanacağına ilişkin teknik bir mesele olarak görmüyoruz. Şehirleri nasıl tasarlayacağımızın, sanayimizi nasıl dönüştüreceğimizin bir medeniyet tercihidir sıfır atık. Samsun bunu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. 86 milyon olarak Türkiye’nin havasına, suyuna sahip çıkmak zorundayız. Sanayi politikası artık iklim politikasından bağımsız değildir. Ulaşım politikası şehirlerin karbon ayak izinden bağımsız değildir. Sıfır atık bu nedenle ortak zeminin adıdır. Sıfır Atık Hareketi, Türkiye’den dünyaya yayılan bir dönüşüm vizyonu haline gelmiştir. Değişim ortak akıl ve kararlılıkla yerelden başlayarak gerçekleştirilir. Bugün Samsun’da yaptığımız da tam olarak budur. 2030’u, 2040’ı, 2050’yi düşünmek zorundayız. Bugün Samsun’da doğacak bir çocuğun yarın nasıl bir şehirde yaşayacağını bugünden tasarlamak zorundayız. O çocuk temiz havaya, güvenli su kaynaklarına sahip olmalı. Karadeniz’i daha güçlü yapmak istiyorsak eski alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Derelere attığımız çöpler denizlerimize gidiyor. Denize attığımız her çöp balıklarla beraber besin zincirimize ve bedenlerimize giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum liderliğinde hazırlandığımız COP31’de Türkiye’deki tüm iyi uygulama örneklerini dünyaya anlatmayı planlıyoruz. Tüm iyi uygulamalar bizim için çok kıymetli.”