AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen (23), geçen yıl geçirdiği ameliyat sonrası nükseden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Önen'in vefatı derin üzüntü yarattı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Fatma Zehra Önen'in cenaze programı netleşti. Önen'in cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Vefat haberinin ardından siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in kızı Fatma Zehra Önen’in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek ailesine ve yakınlarına sabır diledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayımladıkları mesajda acılı aileye başsağlığı dileyerek milletvekili Önen ve eşi başta olmak üzere tüm ailesine sabırlar temenni etti.