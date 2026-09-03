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Gündem Medya ve savunma sanayiindeki kirli tezgah patladı! Serdar Özyurt adliyeye teslim oldu, kara paradan tutuklandı!
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Medya ve savunma sanayiindeki kirli tezgah patladı! Serdar Özyurt adliyeye teslim oldu, kara paradan tutuklandı!

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Medya ve savunma sanayiindeki kirli tezgah patladı! Serdar Özyurt adliyeye teslim oldu, kara paradan tutuklandı!

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla başlayıp elde edilen yeni delillerle "fuhuş" ile "kara para aklama" iddialarının eklendiği dosyada firari olan Serdar Özyurt adliyeye teslim oldu. Özyurt Savunma firmasının eski ortağı olan Özyurt, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece "kara para aklama" suçlamasından tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

Cem Küçük hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunu sarsan dev soruşturmada çok sıcak bir gelişme daha yaşandı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla başlayıp elde edilen yeni delillerle "fuhuş" ile "kara para aklama" iddialarının eklendiği dosyada firari olan Serdar Özyurt adliyeye teslim oldu. Özyurt Savunma firmasının eski ortağı olan Özyurt, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece "kara para aklama" suçlamasından tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturmanın ilk aşamasında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamaları yer almıştı. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerin ardından dosyaya “fuhuş” ve “kara para aklama” iddialarının da eklendiği, bu kapsamda İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.

 

TESLİM OLDU

Hakkında yakalama kararı bulunan Özyurt’un bir hafta boyunca firari olduğu belirtildi. T24'ün haberine göre Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren Özyurt Savunma firmasının eski ortağı olan Özyurt, salı günü İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa teslim oldu. Savcılıkta ifade veren Özyurt, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Özyurt’un “kara para aklama” suçlaması kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında elde edilen yeni deliller doğrultusunda dosyaya “fuhuş” ve “kara para aklama” iddialarının eklendiği bildirilmişti. Bu kapsamda İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Çanak daha önce savcılığa teslim olmuş, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cem Küçük ise soruşturma kapsamında 31 Temmuz’da tutuklanmıştı.

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