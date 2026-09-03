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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Gereğini yaparız” demişti! MİT Başkanı Kalın’dan Yunanistan'da kritik temas
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Gereğini yaparız” demişti! MİT Başkanı Kalın’dan Yunanistan'da kritik temas

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Gereğini yaparız" demişti! MİT Başkanı Kalın’dan Yunanistan'da kritik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nden dönerken uçakta 'Yunanistan Ege'de gayri-askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ederse Türkiye ne yapacak?' sorusuna “Türkiye'nin, kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmeyiz. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir. Yoksa gereğini yaparız” uyarısının ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Yunanistan’da kritik temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris ile görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Demiris ile Atina'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı; sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

YUNAN YETKİLİLER: ÜLTİMATOM VERMEDİ

İki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulanan görüşmede, İsrail’in Gazze, Suriye ve Lübnan'a saldırıları da ele alındı. Görüşmenin Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı siyasi gerilimi artırdığı bir döneme denk gelmesi ve Yunan yetkililerin MİT Başkanı Kalın’ın özellikle bir ültimatom taşımadığının altını çözmesi dikkat çekti.

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